Blíži sa magický dátum, ktorý môže zmeniť váš život. Poznačte si ho do kalendára, splní sa vám všetko, po čom túžite

Zapnite si pásy, pohodlne sa usaďte a nechajte sa unášať vlnami obdobia, ktoré zmení to, na čo ste boli zvyknutí. Ak neustále snívate a hlavu máte v oblakoch, konečne sa vaše túžby presunú do reality, ktorú si budete užívať plnými dúškami. O pár hodín totiž vstúpime do Levej brány, inak povedané, do mocného a transformačného obdobia, ktoré nás dovedie do cieľa.

Každý rok sa 8. augusta portál Levej brány dokonale zhoduje s heliakálnym východom hviezdy Sírius v súhvezdí Leva, ako informuje portál consciousreminder.com. To znamená, že bude oveľa jednoduchšie zrealizovať svoje najhlbšie túžby. Akokoľvek vzdialené sa vám doteraz zdali a vy ste si mysleli, že budete musieť ujsť dlhú cestu, ktorá povedie k ich splneniu, tentokrát sa stanú hviezdy vaším spojencom a v priebehu pár dní budete žiť to, čo ste mali v hlave.

Je jedno, aký je rok, zakaždým sa dvere do portálu Levej brány otvoria už 28. júla a zostávajú prístupné do 12. augusta. Táto udalosť sa často označuje ako kozmický nový rok, pričom svoj vrchol dosahuje spomínaného 8. augusta.

Mnohí veria v silu špeciálnej energie

Portál Levej brány, inak povedané „Levia brána“, je významná udalosť v oblasti spirituality a astrológie. Hviezda Sírius, ktorá má významné miesto v tradíciách mnohých starovekých kultúr a duchovných disciplín, vychádza v súhvezdí Leva. Počas tejto nebeskej udalosti sa k nám na Zem môžu ľahšie dostať mocné energie Síria. Dochádza tak ku kozmickému zosúladeniu medzi Slnkom, Zemou a hviezdou Sírius.

Ľudia sú presvedčení o tom, že dochádza k momentu, kedy sa otvára duchovný portál a tým dáva priestor všetkým snom, aby vstúpili do nášho života a premenili sa na realitu.

Buďte obozretnejší a všímajte si znamenia z vesmíru. V tomto období môžete prijímať viac priamych posolstiev od nebeských bytostí, kozmických síl alebo svojich duchovných sprievodcov. Zastavte sa a vnímajte signály. Zaneprázdnenosť a každodenné rutiny vám môžu brániť v plnom prijatí tejto mocnej vlny energie.

Ako to dosiahnuť?