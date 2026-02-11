Blanára nahnevala koaličná dohoda inej krajiny: Slovensko v nej dostalo nelichotivé označenie

Foto: SITA/MZV SR

Nina Malovcová
TASR
Označenie Slovenska za krajinu, ktorá podkopáva Európu, odmieta.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pozorne sleduje proces formovania holandskej menšinovej vlády a ohradzuje sa voči označeniu SR v koaličnej dohode ako krajiny, ktorá aktívne podkopáva Európu.

Uviedol to v stredu šéf slovenského rezortu diplomacie Juraj Blanár, píše TASR. „Dôrazne sa ohradzujeme voči absolútne nepravdivému označeniu Slovenska v koaličnej dohode ešte nevymenovanej vlády ako krajiny, ktorá vraj ‚aktívne podkopáva Európu’,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.

Slovensko ako zodpovedný partner

Európska únia je podľa Blanára pre SR životným priestorom. „Sme zodpovedným, konštruktívnym európskym partnerom. Vstupom do EÚ však členské štáty nestrácajú svoju suverenitu, a preto ak sa niečo nevyvíja správnym smerom, vláda SR bude vždy obhajovať národnoštátne záujmy Slovenska,“ pokračoval.

Šéf slovenskej diplomacie tvrdí, že „témy, ktoré otvárame, sú navyše zároveň dôležité pre samotnú EÚ a jej budúcnosť“. Európska únia bola podľa jeho slov založená na princípe vzájomného rešpektu a rovnocennosti hlasov. „Preto zachovanie práva veta v otázkach, v ktorých ešte platí, je pre budúcnosť EÚ veľmi dôležité a nemôže byť dôvodom na útok voči európskym partnerom či sankcionovanie,“ zdôraznil.

Výzva na dialóg

MZVEZ podľa Blanára tento odkaz komunikovalo s holandským partnerom cez štandardné diplomatické kanály spolu s vyzvaním na otvorený a úprimný dialóg. „Rôznorodosť názorov spojená s otvorenou diskusiou predstavuje samotnú podstatu Európskej únie a, paradoxne, je tiež súčasťou holandskej politickej kultúry,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac