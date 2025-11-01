Blanár odcestoval do zahraničia a priviezol tam takmer dve tony humanitárnej pomoci. Má hodnotu 49-tisíc eur

Foto: SITA/MZV SR

Zuzana Veslíková
SITA
Blanár so sebou do Káhiry priviezol aj takmer dvojtonovú humanitárnu zásielku zdravotníckeho materiáli pre civilistov z Pásma Gazy a Sudánu. Egypt im totiž poskytuje na svojom území zdravotnú pomoc.

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pricestoval do Egypta, absolvuje tam pracovné rokovania s predstaviteľmi vlády, podpíše medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci a zúčastní sa aj na otvorení Veľkého egyptského múzea. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.

Blanár spresnil, že ide o tretí balík materiálnej humanitárnej pomoci určenej pre egyptské ministerstvo zdravotníctva. SR humanitárnu pomoc doručuje prostredníctvom spolupráce ministerstva vnútra a rezortu diplomacie, letky ministerstva vnútra a Správy štátnych hmotných rezerv SR.

„Egypt je strategickým partnerom v regióne, kde poskytuje pomoc civilistom postihnutým vojnovými konfliktmi v Gaze, v Sudáne, ale tiež v Líbyi. Týmto ľuďom zabezpečuje okrem iných základných potrieb prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je pre nich životne dôležitá,“ uviedol Blanár s tým, že Slovensko je v tejto oblasti dôležitým partnerom.

Logisticky to zabezpečili tak, aby mohol minister v rámci pracovnej cesty súčasne doručiť aj zásielku zdravotníckeho materiálu. „Aktuálne ide o balíky v celkovej hmotnosti 1,8 tony v hodnote 49-tisíc eur. Súčasťou sú zásoby chirurgických rukavíc, chirurgické šitie, bandasky na vodu, solárne lampy a ešusy,“ spresnil minister.

Čaká ho pestrý program

Blanár v Káhire absolvuje aj rokovanie s ministrom zahraničných vecí, emigrácie a Egypťanov žijúcich v zahraničí Egyptskej arabskej republiky Badrom Abdelattym. V mene SR Blanár podpíše Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskom a Egyptom s ministerkou plánovania, hospodárskeho rozvoja a medzinárodnej spolupráce Egyptskej arabskej republiky Raniou al-Mašatovou. Blanár sa zúčastní aj na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea v Káhire, ktoré je jedným z najvýznamnejších kultúrnych projektov súčasnosti.

Foto: SITA/Kancelária MZVaEZ

Šéf slovenskej diplomacie podpísal v Káhire Medzivládnu dohodu o hospodárskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Egyptskou arabskou republikou s egyptskou ministerkou pre plánovanie, ekonomický rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Raniou al-Mašatovou. Dokument je podľa Blanára významným krokom v posilnení slovensko-egyptských vzťahov v oblasti ekonomiky.

„V snahe posilniť aktivity ekonomickej diplomacie SR, ktoré majú priamy pozitívny dopad na našu ekonomiku, zintenzívňujeme dialóg s krajinami nachádzajúcimi sa v regiónoch, kde rastie potenciál, kde majú slovenskí podnikatelia záujem rozvíjať svoje aktivity. Jedným z nich je globálny Juh vrátane afrických krajín, v rámci ktorých má pre nás Egypt dôležité postavenie,“ povedal Blanár s tým, že zámerom je zdynamizovať vzájomnú slovensko-egyptskú obchodnú výmenu. Tá minulý rok dosiahla 342 miliónov eur.

Rezort diplomacie spresnil, že dohoda o hospodárskej spolupráci sa zameriava na podporu spolupráce na vládnej a profesijnej úrovni s cieľom vymieňať si informácie, expertné skúsenosti, podporovať investičné aktivity prostredníctvom zakladania spoločných podnikov, účasti podnikateľov na veľtrhoch a výstavách či obojstranných návštevách obchodných delegácií. Jedným z konkrétnych výstupov bude podľa slov Blanára zriadenie Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu. Tá sa bude stretávať raz ročne na slovenskom alebo egyptskom území.

„Takýmto spôsobom vieme adresnejšie a efektívnejšie podporiť vzťahy v oblasti obchodu, investícií, inovácií či energetiky a prispieť tak k intenzívnejšiemu zapojeniu slovenských firiem do perspektívnych projektov na egyptskom trhu,“ spresnil minister.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veľká hrôza v známej destinácii: Došlo k streľbe, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a desať zranených

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac