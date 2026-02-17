Blanár cestuje do USA: Fica zastúpi na prvom zasadnutí Rady mieru. Sme tam ako pozorovateľ

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v stredu (18. 2.) do Washingtonu, kde sa vo štvrtok (19. 2.) zúčastní na historicky prvom zasadnutí Rady mieru v Spojených štátoch amerických.
TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Ide o Ficov zástup
„Slovenská republika sa na zasadnutí zúčastní v úlohe pozorovateľa na pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf slovenskej diplomacie bude vo Washingtone zastupovať premiéra Roberta Fica (Smer-SD),“ dodal rezort.
