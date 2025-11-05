Black Friday s Dreame: najväčšie zľavy roka sú tu!

Nenechajte si ujsť najväčšie zľavy roka, foto: Dreame

PR článok
Black Friday prináša jedinečné zľavy na inteligentné produkty Dreame pre domácnosť aj osobnú starostlivosť.

Využite príležitosť získať robotické vysávače, výkonné tyčové modely alebo multifunkčné fény za výhodné ceny a uľahčite si každodenné upratovanie aj starostlivosť o seba. Ktoré zľavy by ste si nemali nechať ujsť?

Robot, ktorý hravo zvládne prahy a prekážky 

Z ponuky zľavnených robotických vysávačov vyberáme X50 Ultra, ktorý zvládne vysávať aj umývať podlahy. Patrí medzi najvyspelejšie robotické vysávače na trhu a vďaka výsuvným robotickým nohám prekoná prahy a iné prekážky až do výšky 6 cm (jednostupňové prekážky do 4,2 cm). Sám si v dokovacej stanici dopĺňa vodu, umýva aj suší mopy a poskytuje takmer bezúdržbovú starostlivosť. V ponuke je aj model X50 Ultra Complete, ktorého balenie obsahuje ďalšie náhradné príslušenstvo navyše základnej výbavy.

Vysáva, umýva podlahy a zvládne dvojstupňové prekážky až do výšky 6 cm, foto: Dreame

Tyčový vysávač, ktorý vysáva aj umýva  

Ak hľadáte multifunkčný zázrak, predstavujeme vám tyčový vysávač H14 Dual, ktorý jedným ťahom vysáva aj umýva podlahy. So svojim príslušenstvom a sadou nástavcov s ním povysávate aj úzke rohy, pohovku, klávesnicu či priestory auta. Ideálny model pre tých, ktorý chcú mať čisto rýchlo, efektívne  a bez káblov.

Multifunkčný pomocník, ktorý vám uľahčí upratovanie jedným ťahom, foto: Dreame

Multifunkčný fén, ktorý rozumie vašim vlasom

Fén AirStyle Pro si zamilujete. Je to skutočne multifunkčné zariadenie, ktoré kombinuje nekonečné možnosti stylingu a sušenia vlasov. Chcete vlasy uhladiť, zbaviť krepovatenia, natočiť či dodať im objem? AirStyle Pro zvládne všetko! Poteší aj krásne balenie fénu s rukoväťou a puzdrom z materiálu pripomínajúcim kožu.

Fén, ktorý zvládne kompletný vlasový styling – nech už túžite po vlnách, objeme či rovných vlasoch, foto: Dreame

Black Friday zľavy na produkty Dreame už odštartovali, prezrite si celú ponuku na dreame.sk a nakupujte výhodne už dnes.

PR článok Dreame

