Bizarná situácia na základnej škole: Učitelia sa pred žiakmi zamkli v kancelárii, na chodbách prebiehal protest

V obci Hnojník pri Frýdku-Místku sa vyhrotil spor okolo vedenia miestnej základnej a materskej školy. Napätie vzniklo po tom, čo obec po letnej rezignácii riaditeľky z neznámeho dôvodu vybrala na jej miesto kandidáta, ktorý sa vo výberovom konaní neumiestnil prvý, ale až druhý.
Tento krok vyvolal odpor rodičov aj časti pedagógov a postupne ochromil chod školy. Po nástupe nového riaditeľa odišlo niekoľko učiteľov a vo vyučovaní sa objavili výrazné výpadky, informuje web TN.cz. Deti mali v niektorých predmetoch dlhé obdobie suplovania a rodičia upozorňovali na slabú organizáciu hodín. Žiaci sa sťažujú, že na hodinách pozerajú YouTube a hrajú obesenca.
Deti protestovali
Nespokojnosť napokon prerástla do otvoreného protestu. Desiatky žiakov sa zhromaždili na chodbách školy a vyjadrovali nesúhlas s vedením. Situácia sa vyostrovala natoľko, že vedenie školy sa pred deťmi počas protestu radšej zamklo v kancelárii.
Časť učiteľov zvažuje odchod a viacero rodičov už hovorí o tom, že deti preložia na inú školu. Školská rada tiež uvádza, že pod novým vedením škola nepôsobí funkčne. Obec však tvrdí, že všetko je v kompetencii riaditeľa a právne nič neporušila, keďže odporúčanie komisie nie je záväzné.
