Bizarná nehoda baví internet: Po páde na elektrickom skútri uviazla mladíkovi hlava v semafore

Neznámy muž z Číny sa dostal do pozornosti celého internetu po nezvyčajnom incidente. Po tom, čo mal nehodu na svojom elektrickom skútri, si záhadným spôsobom zasekol hlavou v semafore.
Nehoda, ktorá sa udiala ešte minulý mesiac v meste Čcheng-tu, sa začala posledné dni objavovať na sociálnych sieťach a baví publikum. Nie div, na videu je vidieť neznámeho muža, ktorý ma hlavu zakliesnenú v semafore.
Ako uvádza portál Oddity Central, na miesto nehody boli privolaní hasiči, ktorí mu hlavu pomohli uvoľniť a bezpečne semafor odstrániť. Následne bol prevezený do nemocnice, kde sa plne zotavil.
Odporúčané články
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku