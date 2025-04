Birdnesting alebo aj vtáčie hniezdo po rozvode: Nečakaný spôsob, ako dať deťom stabilitu, aj keď sa rodičia rozchádzajú

Rozvody sú vždy náročné, najmä keď sú do procesu zapojené aj deti. Každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie, no po rozvode sa často objavuje otázka, ako minimalizovať stres, ktorý deti zažívajú.

V tomto prípade, ako uviedol magazín New York Post, našiel jeden pár z Washingtonu spôsob, ako zachovať stabilitu a šťastie svojich detí aj po rozchode. Ich netradičný prístup, ktorý nazvali Birdnesting, takzvané „vtáčie hniezdo“, vzbudil veľkú diskusiu o tom, ako je možné, aby aj po rozvode zostala rodina v určitom zmysle celistvá.

Nezvyčajné riešenie po rozvode

Devin Justine a Brendan Cleary sa rozhodli ukončiť svoje osemročné manželstvo, keď bola Justine v šiestom mesiaci tehotenstva. Napriek tomu, že sa že ich vzťah skončil, obaja sa zhodli na tom, že deti musia byť na prvom mieste. Z tohto dôvodu prišli s riešením, ktoré je pre mnohých nezvyčajné. Deti zostanú v rodinnom dome, zatiaľ čo rodičia sa budú striedať v starostlivosti o ne, podobne ako vtáky, ktoré sa vracajú do svojho hniezda.

Tento spôsob starostlivosti o deti je známy ako „hniezdenie“ a v poslednom období sa stáva čoraz populárnejším medzi rodičmi, ktorí sa chcú vyhnúť traumatizujúcim zmenám, ktoré deti zažívajú pri rozvode. V prípade Justine a Brendana, keď je Cleary, hasič, v službe alebo mimo domova, spí na stanici a Justine zostáva s rodičmi neďaleko, aby deti mohli zostať v stabilnom prostredí.

Dlhodobé hniezdenie a jeho riziká