Biely dom prišiel s bizarným tvrdením, budete sa smiať: Už vieme, prečo nosí Donald Trump na ruke náplasť

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vysvetlila modriny na Trumpovej ruke.

Biely dom vo štvrtok uviedol, že za nosením náplastí na pravej ruke amerického prezidenta Donalda Trumpa je časté podávanie rúk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tak zopakovala odpoveď, ktorú dala novinárom pred niekoľkými mesiacmi, keď sa internetom šírili dohady o zdraví 79-ročného prezidenta vzhľadom na modrinu na pravej ruke prekrytú hrubou vrstvou mejkapu.

Foto: SITA/AP

Často si podáva ruky

„Čo sa týka náplastí na ruke, aj na to sme vám poskytli vysvetlenie. V minulosti si prezident doslova neustále podával ruky. Taktiež denne užíva aspirín, čo potvrdili aj jeho predchádzajúce vyšetrenia a čo môže prispieť k modrinám, ktoré vidíte,“ uviedla Leavittová.

Trump opakovane obhajuje svoj zdravotný stav a porovnáva ho so zdravotným stavom svojho predchodcu Joea Bidena. O ňom tvrdí, že strácal svoje mentálne schopnosti až do takej miery, že do konca svojho mandátu nebol schopný vládnuť.

Americký prezident v utorok na platforme Truth Social zverejnil príspevok, v ktorom vyšetrovania svojho zdravia prirovnal k „vzbure, možno dokonca k vlastizrade“. Trump v októbri podstúpil lekárske vyšetrenie vrátane magnetickej rezonancie (MRI) a podľa svojho doktora je vo výbornom zdravotnom stave.

