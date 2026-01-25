Biele verzus hnedé vajíčka: Mnohí netušia, v čom je rozdiel, bežne pritom existujú aj modré a zelené

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo majú vajíčka rôznu farbu?

Väčšina vajec v supermarketoch býva hnedá, no môže sa stať že kúpite kartón bielych (alebo dokonca miešaných) vajec. Ak sa vám to stalo, pravdepodobne ste nad tým len mávli rukou, keďže nejde o nič nezvyčajné. Ak však o vajíčkach nič neviete – teda okrem ich prípravy – možno ste sa už zamysleli nad tým, prečo sú niektoré inej farby. Existujú pritom aj modré či zelené a nie sú pokazené.

Redakcia portálu Express sa rozhodla nájsť odpoveď na otázku, čím sa tieto vajíčka od seba líšia, či majú inú chuť a či sú niektoré vajíčka kvalitnejšie ako iné.

Od čoho závisí ich farba

Britská informačná služba o vajciach (The British Egg Information Service) portálu potvrdila, že farba škrupiny závisí výlučne od plemena sliepky: „Vo všeobecnosti biele sliepky produkujú biele vajcia a hnedé sliepky hnedé vajcia.“

Foto: Pexels

Dá sa tak už vopred zistiť, akej farby budú vajíčka. Navyše, ak by ste sa o tom chceli uistiť, dá sa pozorovať ešte jeden detail. Charlotte Thomas, manažérka regionálneho posudzovania v RSPCA Assured, povedala: „Znie to zvláštne, ale je to pravda – farba ušníc sliepky sa často zhoduje s farbou jej vajec. Takže tmavo sfarbené ušnice zvyčajne znamenajú hnedé vajcia, zatiaľ čo vtáky so svetlejšími ušnicami znášajú biele.“

Richard Mew zo spoločnosti Bird Brothers, výrobcu vajec so sídlom v Bedfordshire, uviedol: „Rozdiel medzi bielymi a hnedými vajcami je jednoduchý: biele vajcia pochádzajú od bielych sliepok, zatiaľ čo hnedé vajcia od hnedých sliepok. Čo sa však týka chuti a postupu pri varení, nie je v nich žiadny rozdiel.“

Experti sa zhodli na tom, že biele a hnedé vajíčka sú rovnako kvalitné, majú rovnakú chuť a dajú sa v receptoch ľubovoľne zamieňať.

Neexistujú však len hnedé alebo biele vajíčka. Niektoré sliepky totiž znášajú aj farebné vajcia, a tak sa môžete stretnúť s modrou či zelenou škrupinkou. Nie je to dôvod na paniku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa farma SITY (@farma_sity)

Rodinná farma SITY na sociálnej sieti vysvetlila, prečo môžete v kartóne nájsť modré či zelené vajíčka. Rovnako súhlasili s tým, že to súvisí s genetikou a nie je to o chove sliepok či tom, čím sú kŕmené.

„Pigment, ktorý sa ukladá do škrupiny pri tvorbe vajíčka rozhodne o tom, či bude vajíčko biele, hnedé, zelené alebo modré,“ vysvetlili s tým, že ide len o výzor vajíčka. Nijako to neovplyvňuje to, či sú niektoré zdravšie, alebo či majú iný obsah bielkovín, tukov či cholesterolu. „To, čo naozaj ovplyvňuje kvalitu vajíčka, je: strava sliepky, pohyb a prístup na slnko, celkové zdravie a chovné podmienky,“ dodali.

Ako informuje portál STRONG ANIMALS, zelené vajíčka znášajú sliepky týchto plemien: Araukana a hybridné plemená Easter Eggers a Olive Eggers.

