Baterkáreň rozdeľuje ľudí: Aktivisti sa búria, úrady hovoria o zavádzaní

Úrad sa ohrádza proti vyjadreniam iniciatívy.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a jeho nitrianska regionálna pobočka odmietajú „klamlivé a zavádzajúce tvrdenia“ občianskej iniciatívy Chránime si naše o pripravovanej baterkárni v plánovanom priemyselnom parku v Šuranoch v Novozámockom okrese.

TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Simona Parížeková, podľa ktorej úrady postupovali a postupujú vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

„Iniciatíva Chránime si naše dlhodobo zavádza zverejňovaním nepresných a neúplných údajov vo svojich vyjadreniach a stanoviskách v súvislosti s povoľovacím procesom výstavby baterkárne v Šuranoch. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra vydal stavebné povolenia na vykonanie hrubých terénnych úprav a na výstavbu stavebných a inžinierskych objektov, ako aj prevádzkových súborov na základe príslušných rozhodnutí a záväzných stanovísk dotknutých orgánov, ktoré boli všetky kladné. A to vrátane rozhodnutia EIA vydaného príslušným okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie,“ uviedla Parížeková.

Ako dodala, takzvaná veľká EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nesúvisí s povoľovacími procesmi, ktoré aktuálne regionálny úrad v Nitre rieši. „Sme si vedomí, že verejnosť túto tému vníma citlivo, avšak úrad a jeho regionálne úrady sú viazané platnou legislatívou a zákonnými lehotami,“ poukázal predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Milan Valašík.

Envirorezort ešte nerozhodol, tvrdí Taraba

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaruje, že envirorezort nevydal žiadne rozhodnutie v procese EIA pri tejto investícii. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je podľa neho stále vo fáze, keď bol určený rozsah hodnotenia, bolo daných 42 podmienok, s ktorými sa musí investícia vysporiadať. Zároveň sa čaká na dokumenty zo strany investora, ktoré neboli podľa šéfa envirorezortu doposiaľ doručené.

„Proces EIA je stále v procese posudzovania vplyvov a MŽP SR nevydalo ani žiadne vyjadrenie a stanovisko k procesu výstavby závodu,“ konštatuje Taraba na sociálnej sieti.
Podotýka, že ministerstvo nie je stavebný úrad a práce, ktoré sa tam údajne realizujú, neprešli na ministerstve posudzovaním. Otázky treba podľa ministra adresovať zrejme na okresný úrad, ktorý je v správe ministerstva vnútra, nie ministerstva životného prostredia.

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia získala v pondelok (18. 8.) stavebné povolenie. Umožní jej to vybudovať výrobné objekty určené na prototypovú výrobu v rozsahu do jednej gigawatthodiny.

Ešte minulý piatok (15. 8.) začala s realizáciou prípravných prác na pozemkoch pre budúci závod baterkárne v Šuranoch. Pozemky s výmerou 93,88 hektára v lokalite budúceho strategického parku Šurany Industrial Park prevzala spoločnosť od MH Invest do užívania začiatkom augusta.

Proti výstavbe baterkárne protestujú niektorí obyvatelia Šurian, Bánova či iných obcí v rámci iniciatívy Chránime si naše. V utorok avizovali, že zvolajú protest. Na nedostatky v dokumentácii upozorňovali opoziční predstavitelia. Obávali sa, že investor chce obísť riadny proces EIA. Firmy, ktoré do projektu investujú, to odmietli. Nesúhlasia ani s tým, že by baterkáreň ohrozovala životné prostredie alebo zdravie obyvateľov.

