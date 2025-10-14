Babka nazvala svoju nevestu bordelárkou, ženu to zlomilo. Až slová jej manžela však boli skutočným šokom

Foto: Image by freepik / Image by user15285612 on Freepik

Dana Kleinová
Zatiaľ čo jej manžel chodí do práce, ona je na materskej dovolenke a počas väčšiny dňa je na domácnosť sama.

Rodinné vzťahy nemusia byť vždy najlepšie a je jedno, či ide o pokrvných príbuzných, alebo tých, ktorí sa do rodiny dostali manželským zväzkom. Napriek tomu sa často šíria príbehy najmä o diabolských svokrách a v tomto prípade necháme úsudok na vás, či by ste nazvali takto aj túto, alebo bola jednoducho len úprimná.

Žena menom Kylie má 27 rokov a tri malé deti. Zatiaľ čo jej manžel chodí do práce, ona je na materskej dovolenke a počas väčšej časti dňa je na domácnosť sama. Je preto tak trochu pochopiteľné, že jej domov nevyzerá vždy ako z katalógu, no svokra si myslí svoje. Navyše svoj názor neváhala vysloviť nahlas, a to, čo sa dialo potom, opísala Kylie v liste pre portál Brightside.me.

Uštedrila jej kruté slová

„Jedlo na podlahe, hračky všade, záchvaty hnevu, bežný chaos,“ týmito slovami Kylie opísala svoju domácnosť a pravdaže priznala, že má doma pri troch malých deťoch neporiadok. To by nebol až taký problém, ak by to nezbadala jej svokra. Tá sa totiž jedného dňa rozhodla prísť na návštevu a keď vošla dnu, pokrčila nos a zahlásila: „Toto je katastrofa! Keby to videla sociálka, vzala by ti deti!“

Ilustračná foto: Image by user15285612 on Freepik

„Bola som úplne zdrvená. Zlomilo mi to srdce a cítila som, že sa mi tlačia slzy do očí. Veď sa len snažím prežiť deň za dňom a robiť pre svoje deti to najlepšie, čo viem,“ priznala žena. Potom sa však ozval manžel Kylie a na prekvapenie jeho mamy sa nezastal jej, ale podporil svoju manželku. Povedal: „Ty vidíš len neporiadok, ale ja vidím mamu, ktorá je príliš zaneprázdnená starostlivosťou o naše deti a ich potreby, aby sa starala o dokonalý dom. Moja žena nemá ani chvíľku pre seba.“

Svokru to samozrejme naštvalo, no ešte predtým, než za sebou buchla dverami, spravila si fotky ich domácnosti. Tie neskôr poslala do skupinového chatu na Facebooku, aby ich videla celá rodina. Kylie verí, že to spravila s cieľom ponížiť ju. Ani ona sa preto nedržala späť a rozhodla sa jej odpísať: „Keď ma budeš nabudúce chcieť súdiť, skús mi občas pomôcť. Je ľahké hovoriť zo svojho perfektného, čistého domu, ale ja sa snažím robiť, čo môžem s tromi malými deťmi.“

Foto: Pexels

Ak však dúfala, že sa konečne dočká pochopenia, to sa nestalo. Namiesto toho jej svokra odpísala, že sa ona sama rozhodla mať tri deti, a preto nemá očakávať, že jej s nimi niekto bude pomáhať. Do situácie sa nakoniec zaplietla aj švagriná Kylie, ktorá tiež odpísala na tieto správy a upozornila Kylie, že si za stav svojej domácnosti môže sama a nemá hádzať vinu na nikoho iného.

„Teraz je situácia napätá, moja svokra a švagriná si myslia, že by som sa mala ospravedlniť za prehnanú reakciu, a môj manžel je na mojej strane,“ priznala žena. No teraz nevie, čo má robiť, a preto sa pýta ľudí, či by sa skutočne mala ospravedlniť a či naozaj nemala očakávať, že jej rodina pomôže.

