Boli sme v novom biznis salóniku na bratislavskom letisku. Cestujúcim ponúkne teplé jedlo a súkromie, mení sa aj cena vstupu

Čoraz viac ľudí využíva pri cestovaní leteckou dopravou aj možnosť biznis salónikov. Tie poskytujú komfortnú súkromnú zónu, občerstvenie či pokojné miesto na prácu počas čakania na odlet. Zároveň kvalitné salóniky zvyšujú kredit letiska, čo si uvedomujú aj zástupcovia toho bratislavského.

Ešte donedávna fungoval v priestoroch Letiska M. R. Štefánika takzvaný Mastercard Caproni Lounge, ktorý však bol v uplynulých týždňoch z dôvodu rekonštrukcie zatvorený. Keď v pondelok 2. júna 2025 opäť otvoril svoje brány, stalo sa tak pod novým názvom a tiež novým prevádzkovateľom.

V poradí už svoj 57. salónik tu otvorila spoločnosť Menzies Aviation, ktorá patrí medzi popredných poskytovateľov služieb pre letiská a letecké spoločnosti. Biznis priestor po novom nesie názov Pearl Lounge a my sme mali možnosť doň exkluzívne nahliadnuť v deň jeho oficiálneho otvorenia.

Viaceré novinky a zmodernizovaný priestor

Biznis salónik Pearl Lounge sa nachádza v takzvanej neverejnej zóne letiska a tak k nemu majú, pochopiteľne, prístup iba cestujúci, ktorí prešli kontrolnou zónou do priestorov odletového terminálu.

Po štandardnej kontrole sme sa teda vybrali smerom k prevádzke baru Volare, ktorý sa nachádza v okrajovej časti odletového terminálu. Pearl Lounge je lokalizovaný v zóne za týmto podnikom, teda v pokojnej uličke mimo hlavného cestovného ruchu. Do salónika má prístup široké spektrum cestujúcich, vrátane oprávnených držiteľov vybraných kreditných kariet Mastercard, držiteľov Priority Pass, Lounge Key a DragonPass.

Zároveň, možnosť dokúpenia vstupu majú aj ostatní cestujúci. Závisí to však od aktuálneho naplnenia kapacity salónika. Tá je momentálne na úrovni 63 hostí, ktorí môžu využívať priestory o výmere 187 metrov štvorcových. Už po vstupe do salónika je viditeľné logické rozdelenie do viacerých častí. Po krátkom rozhliadnutí sme sa teda vybrali na preskúmanie možností, ktoré cestujúcim ponúka.

