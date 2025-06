Exkluzívne: Ukrajinku mali zamknúť na čerpacej stanici a rozbiť jej mobil. „Pracujem pre ministerstvo vnútra,“ kričal ochrankár

Pracuje ako taxikárka, v práci sa stretáva s rôznymi situáciami. To, čo sa jej však stalo počas služby pred niekoľkými dňami, ešte nezažila. Marína nám opísala konflikt so zamestnancami čerpacej stanice OMV po tom, ako si chcela natankovať. Na prvý pohľad banálna vec sa zmenila na ostrú hádku, ktorá vyústila až do fyzického útoku či rozbitia mobilu.

Incident sa stal v noci v stredu 21. mája na jednej z čerpacích staníc v Bratislave. Po nesprávnom postupe pri natankovaní sa medzi zákazníčkou a zamestnankyňou odohral konflikt.

Portálu interez o celej návšteve čerpacej stanice porozprávala taxikárka Marína, ktorá pochádza z Ukrajiny.

Banálna chyba odštartovala veľkú hádku

Marína pracuje v Bratislave ako taxikárka v spoločnosti Bolt. V osudový deň, krátko po polnoci, sa cestou domov zastavila na čerpacej stanici OMV v Lamači. Tam natankovala do svojho auta naftu a zároveň aj AdBlue.

AdBlue je doplnková kvapalina prevažne pre mladšiu generáciu áut, ktorá znižuje produkciu škodlivých látok z auta do ovzdušia a čiastočne môže znížiť aj spotrebu paliva.

Práve to malo byť kameňom úrazu. Marína šla najprv natankovať naftu, následne vošla do interiéru čerpacej stanice a ukázala zamestnankyni, že ide natankovať AdBlue a potom sa vráti. Čerpacie stanice však takýto postup zväčša neakceptujú, potrebné je najprv natankovať palivo, zaplatiť zaň a následne natankovať AdBlue a zaplatiť. Marína tvrdí, že o tomto postupe nevedela, navyše si myslela, že by to problém nebol, keďže jej auto bolo na benzínke ako jediné.

Po príchode do interiéru stanice chcela za obe natankovania zaplatiť, podľa Maríny na ňu zamestnankyňa začala kričať a upozorňovať ju, že sa to tak nesmie robiť. Taxikárka na ňu zdvihla hlas taktiež a následne vytiahla telefón a začala si konflikt natáčať, čo nahnevalo ju aj muža, ktorý sa na pumpe nachádzal.

Ten tvrdil, že pracuje v SBS službe a zapojil sa do konfliktu. Maríne mal tiež ukázať svoj SBS preukaz. Čerpacia stanica nám potvrdila, že muž pre nich nepracuje, nepodarilo sa nám ani objasniť, či pre nejakú súkromnú SBS spoločnosť naozaj pracuje.

Pozrite si exkluzívne zábery, ktoré natočila Marína:

Obaja od nej požadovali mobil po tom, ako si ich natáčala

Či ide o obavy z toho, že zábery bude vidieť verejnosť, alebo sa zamestnanci spolu s ochrankárom báli problémov s políciou, nie je zrejmé. Podľa ich reakcií však možno usúdiť, že ich stratégia bratislavskej taxikárky „všetko si natáčať“ poriadne vytočila. Marína svoje videá po konflikte zverejnila na sociálnej sieti TikTok, nám sa s ňou podarilo spojiť a získať exkluzívne zábery.

Obaja aktéri na ňu opakovane zvyšovali hlas a vyzvali ju, aby video zmazala a dokonca od nej požadovali, aby im dala svoj mobil.

„Veď to zmažte, veď ste zaplatili,“ žiadala ju ďalšia zamestnankyňa. „Ja to nezmažem,“ odvetila Marína. Zamestnankyňa jej tiež opakovane vyčítala, že za AdBlue a naftu nezaplatila zvlášť, hoci Marína už predtým vysvetlila, že o tomto postupe nevedela.

Najväčšiu pozornosť však vzbudzuje „ochrankár“, a to pre niektoré svoje výroky. „Počkaj, ja to vybavím hneď,“ odkázal ochrankár pokladníčke. „Strážna služba, pracujem pre ministerstvo vnútra, takže ukážte im, čo máte,“ pohrozil.

Podľa našich informácií by mohlo ísť o Pavla, ktorý by mal pracovať pre súkromnú spoločnosť Securitas SK. Firmu sme požiadali o vyjadrenie k incidentu, odpovedala nám len, že daná osoba nie je ich zamestnancom. Na otázky, či spomínaný zamestnanec SBS tam predtým pracoval, spoločnosť nereagovala.

Podľa Maríny bol muž na čerpacej stanici vtedy iba ako zákazník.

Zamkli ju vo vnútri a čakali na príchod polície, popritom malo dôjsť aj k fyzickým útokom

Zamestnanci čerpacej stanice OMV následne zamkli dvere, v dôsledku čoho nemohla Marína odísť a zavolať policajtov. Keďže chcela video ďalej natáčať a nemohla tak policajtov kontaktovať, chcela ísť do svojho zaparkovaného auta po druhý mobil. „Budeš tu, ja zavolám policajtov!“ povedala jej zamestnankyňa čerpacej stanice.

Polícia však neprišla – Marína tvrdí, že z konverzácie operátora tiesňovej linky a zamestnankyne OMV veľa nepočula, no údajne im bolo prikázané, aby ju pustili. Nestalo sa tak, a tak „peklo“ pre Marínu ďalej pokračovalo.

Pozrite si exkluzívne zábery, ktoré natočila Marína:

Za zamknutými dverami malo dôjsť aj k fyzickým útokom – jeden z nich je možné vidieť aj na videu, keď taxikárka po zatrasení kamerou upozornila zamestnankyňu pumpy, aby do nej nestrkala. Taxikárka tvrdí, že ju obaja aktéri udierali do tváre a poranili jej peru, čo si vyžiadalo ošetrenie lekárom.

Snahy o zmazanie nahratých videí na mobile taxikárky medzitým stále pokračovali. Následne ju mal ochrankár Pavol chytiť za ruku a pokúsiť sa zobrať jej mobil, Marína ho však na obranu nečakane dvakrát pohrýzla do ruky.

V ďalšom videu je vidieť, ako zamestnankyňa pristúpila k Maríne. Oznámila jej, že „teraz si ju bude natáčať ona“. Vytiahla mobil a smerovala ho na Marínu, ktorá stála vtedy v kúte stanice, tesne pri zamknutých dverách. Zároveň prišiel aj SBS-kár, ktorý výrazne roztiahol ruky a chvíľu na ňu uprene hľadel.

Pozrite si exkluzívne zábery, ktoré natočila Marína:

Marína na záberoch ukázala na priestor, kde ju predtým chceli zamestnanci odvliecť, čo sa im ale nepodarilo. Krátko nato sa ozval zvuk z fotobunky samootváracích dverí, a Marína z čerpacej stanice mohla vyjsť.

„Teraz budete vyvolávať každú chvíľku na 158?“ mylne sa domnieval operátor tiesňovej linky

Marína po celom približne 12-minútovom incidente išla hneď do svojho auta, odkiaľ zavolala na tiesňovú linku 158 a celý incident chcela nahlásiť. Počas hovoru ju však nečakane odbil operátor, ktorý sa jej spýtal, že prečo volá tiesňovú linku znovu, keď tak spravila pred chvíľou.

Vzápätí mu vysvetlila, že ona je taxikárka, ktorú zamestnanci OMV na tiesňovej linke polície nahlásili. Následne operátorovi vysvetlila celú situáciu, vďaka čomu na benzínku vyslal policajnú hliadku. Portál interez má k dispozícii záznam z hovoru, počas ktorého je počuť, že Marína pri rozprávaní opakovane začala plakať.

Po príjazde sa hliadka rozprávala najprv s Marínou a potom so zamestnancami čerpacej stanice. Maríne povedali, aby išla na policajnú stanicu a prípad nahlásila, čo aj spravila.

„Uvedenou udalosťou sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV, vec je evidovaná ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu,“ potvrdil Michal Szeiff, hovorca krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Počas konfliktu mala taxikárka utrpieť škodu. Tvrdí, že jej bol poškodený mobilný telefón a oprava ju stála 150 eur.

Čerpacia stanica hovorí o nezaplatenom palive, Marína ukazuje bločik o uhradení

O vyjadrenie sme požiadali aj sieť čerpacích staníc OMV.

„Potvrdzujeme, že na čerpacej stanici OMV v Lamači došlo k incidentu medzi zákazníkmi po tom, čo zákazníčka nezaplatila za natankované palivo. Incident je predmetom policajného vyšetrovania a teda k danej záležitosti sa momentálne nemôžeme vyjadriť,“ uviedla Ľubica Slabejová zo spoločnosti OMV.

„Všetky naše prevádzky sú napojené na pult centrálnej ochrany (PCO) súkromnej bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje nepretržitý dohľad 24/7. Nezamestnávame vlastných fyzických strážnikov, ktorí by boli prítomní priamo v prevádzkach, nakoľko veríme v efektivitu a flexibilitu centralizovanej ochrany v kombinácii s rýchlou výjazdovou službou,“ dodala.

S tvrdením o nezaplatení natankovaného paliva však Marína nesúhlasí a tvrdí, že za palivo, rovnako ako aj za AdBlue, zaplatila.

Portál interez tiež disponuje blokom o zaplatení paliva a potvrdení o platbe kartou, z ktorých je možné vyčítať, že k uhradeniu obidvoch položiek naozaj v tom čase došlo.

Situáciu sledujeme a v prípade nových zistení či vyjadrení polície vás budeme informovať.