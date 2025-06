Ľubka a Ondrej si postavili dom zo slamy za 40-tisíc. Poslancov sme sa pýtali na zlom v kauze Kuciak

Aj tento týždeň bol plný zaujímavých udalostí a naši redaktori neváhali, aby vás o tom informovali. V rámci kategórie PREMIUM vám opäť priniesli zaujímavé články a rozhovory, ktoré stoja za prečítanie.

Príbeh muža, ktorý ako prvý zdolal Mount Everest

Množstvo ľudí si počas života dáva za cieľ zdolať najvyššiu horu sveta — Mount Everest. Kým teraz to už nie je nič neobvyklé, byť prvým človekom, ktorému sa to podarilo, je naozaj výnimočné. Toto prvenstvo patrí mužovi menom Edmund Hillary, ktorému sa neskôr podarilo zdolať aj južný pól. Hillary bol vášnivý horolezec a hory boli jeho vášňou celý život.

Spoločne s Nepálčanom Sardarom Tenzingom Norgayom sa im podarilo niečo, o čo sa mnohí ľudia niekoľkokrát pokúšali. Celá ich výprava bola plná rôznych prekážok a strastí, no nakoniec to stálo za to.

Ako celá ich cesta prebiehala a ako vyzeral život prvého muža, ktorý zdolal najvyššiu horu sveta, sa dočítate v našom článku: Pred stanom si zabudol topánky, ktoré mu zmrzli. Hillary aj napriek tomu prvý zdolal Mount Everest

Poslancov sme sa pýtali, ako vnímajú nákupy Šutaja Eštoka

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok posledné týždne vysvetľuje jeden nákup za druhým. V pondelok 26. mája sa v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) objavila ďalšia kúpna zmluva, tentoraz medzi rezortom a spoločnosťou Gemor Fashion s. r. o. na nákup vrchných odevov pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Tovar v hodnote 438 151,83 eura má byť dodaný do 10. decembra 2025.

Poslancov a poslankýň NR SR sme sa pýtali na ich názor ohľadom nakupovania na rezorte vnútra v čase konsolidácie. Oslovili sme predstaviteľov koalície aj opozície. Z koaličného trojlístka nám prišla len jedna odpoveď, a to od poslanca Hlasu-SD.

Tu si môžete prečítať ich odpovede: Poslancov sme sa pýtali, ako vnímajú nákupy Šutaja Eštoka: Opozícia hovorí o výsmechu občanom, poslanec Hlasu o modernizácii

Bob navštívil Fukušimu, Bajkonur aj mestá duchov

Bob Thissen stojí za úspešným YouTube kanálom Exploring the Unbeaten Path. Navštevuje všetky miesta, kde sa bežní ľudia nikdy nedostanú. Každé jeho video sa sústreďuje na iný urbex — teda prieskum verejne neprístupných, človekom vytvorených priestorov, ktoré zostali napospas času. Patria sem chátrajúce továrne, podzemné bunkre, opustené zábavné parky — a občas dokonca celé mestá.

„Navštívil som takmer 100 krajín a za ten čas som videl tisícky opustených objektov,“ opisuje. „Nedokážem povedať, čo z toho bolo najlepšie — menovať môžem úžasné a jedinečné miesta, akými sú lietadlové lode a iné vojnové lode, raketoplány, obrovské mestá duchov či opustené zábavné parky…“

Dnes prezradil, čo presne ho viedlo k rozhodnutiu vydať sa týmto smerom. Opísal dennú realitu prípravy urbex obsahu — aké sú jeho najlepšie aj najhoršie skúsenosti, a podelil sa aj o mimoriadne silný zážitok, ktorý prežil pri návšteve Fukušimy. A prezradil toho ešte oveľa viac.

Viac sa dočítate v rozhovore: Bob je kráľom opustených miest a urbexu: Pohľad na Fukušimu ma zmenil. Do Bajkonuru som musel prejsť pešo 40 km cez púšť

Majiteľ koliby zo šou Na nože: Vidieť na obrazovke naše chyby nebolo príjemné

Budovu, ktorá pôvodne slúžila ako útulok pre psov, premenili na jedinečnú tradičnú slovenskú kolibu. Rodinná reštaurácia v Ružomberku, vďaka účinkovaniu v šou Na nože a odborným radám šéfkuchára Martina Nováka, nabrala nový dych a dnes je z nej vychýrený podnik, ktorý je známy tým, že servíruje jedlá ako od babičky.

V našom rozhovore sme sa dozvedeli, že Kolibu pod Vlkolíncom prevádzkuje rodina Budiakovcov už viac ako 25 rokov, ktorá verí v poctivú a tradičnú kuchyňu. Namiesto strachu z kritiky prijali Novákovu výzvu s odhodlaním posunúť sa vpred. A zdá sa, že sa im to aj podarilo. Kolibu sme nedávno navštívili aj my a z reštaurácie sme odchádzali spokojní a sýti.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Majiteľ koliby zo šou Na nože: Vidieť na obrazovke naše chyby nebolo príjemné

Podľa automechanika by sme si tieto značky áut nikdy nemali kupovať

Výber nového či ojazdeného auta je v súčasnosti čoraz náročnejší. Každý hľadá spoľahlivé vozidlo, ktoré bude zodpovedať jeho potrebám aj rozpočtu, no zároveň sa chce vyhnúť zbytočným problémom a nákladom. Odborné rady skúseného automechanika môžu byť preto kľúčové. Stanislaw Kráľovský, ktorý pozná autá do posledného „šróbika“, nám prezradil, na čo by sme si pri kúpe auta mali dať pozor, ako sa správne starať o vozidlo a aké chyby pri údržbe robíme najčastejšie. Zároveň nám poskytol množstvo praktických rád, ktoré nám môžu ušetriť nemalé peniaze aj starosti.

„Veľa ľudí ignoruje kontrolky, ktoré svietia na palubnej doske auta, toto by som určite nerobil. Netreba podceňovať nič, čo sa vymyká normálu vášho auta. Rozhodne sa nesprávajte k autu tak, že kým ide, neriešite to. Môže vás to potom stáť veľmi veľa peňazí,“ prezradil automechanik v našom rozhovore.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Automechanik Stanislaw: Tieto značky áut si nikdy nekupujte, prídete o peniaze. Túto chybu robí každý majiteľ auta

Našli sme najlacnejšiu destináciu pri Jadrane pre rok 2025

Zoradili sme obľúbené destinácie pri Jadrane podľa toho, koľko tu v priemere stojí dovolenka. Ktorá obstála ako najlacnejšia? Možno vás ani neprekvapí, že Chorvátsko to nie je, dokonca cena týždennej dovolenky sa tu oproti minulému roku zvýšila o 61 eur.

Pozreli sme sa na všetkých šesť tunajších destinácií, kam môžete v lete vyraziť za oddychom na pláži a zoradili ich na základe skutočných nákladov nízkorozpočtových cestovateľov. Okrem krásneho mora majú spoločné aj to, že všetky oproti minulému roku zdraželi. Na konci nášho rebríčka sa umiestnilo Taliansko, kde sa cena týždennej dovolenky pohybuje na úrovni 553 eur, zatiaľ čo minulý rok to bolo len 462 eur.

Ktoré miesto obstálo ako najlacnejší klenot Jadranu, sa dozviete v našom článku: Obed za 7 eur, na noc vám stačí 15 eur: Našli sme najlacnejší a skrytý klenot pri Jadranskom mori, Slováci ho prehliadajú

Ďalšia hanba pre SNG

Najdrahšia výstava v histórii Slovenskej národnej galérie (SNG) za takmer 300-tisíc eur sa napokon nemá uskutočniť. Pre interez to uviedla kurátorka Galérie hlavného mesta Praha (GHMP) Helena Musilová.

Miloš Harajda zo spoločnosti Milosh Ltd., ktorá má podľa zmluvy zabezpečiť zorganizovanie výstavy „Bruce Weber: My Education“, mal o tom informovať priamo GHMP. „O tom, že výstava nebude, vieme od pondelka (19. mája, pozn. red.),“ povedala nám Helena Musilová. Informácie nám potvrdil ešte jeden zdroj z prostredia Slovenskej národnej galérie.

S otázkami sme sa 21. mája obrátili aj na národnú galériu. Telefonicky sme sa vo štvrtok 22. mája spojili s generálnym riaditeľom Jurajom Králikom, ktorý uviedol, že aktuálne nemá čas a telefonát ukončil. SNG sme opätovne kontaktovali prostredníctvom emailov. Do vydania článku sme stanovisko nedostali.

Viac o výstave si môžete prečítať tu: Ďalšia hanba pre SNG: Predražená výstava zrejme nebude, galéria však môže prísť o peniaze

Kriminálny psychológ o mafii

Presná definícia toho, čo je organizovaný zločin, dodnes prakticky neexistuje. Keď na to príde reč, ľuďom sa pred očami mihnú zábery z Krstného otca, vybavia si Pabla Escobara, prípadne Mikuláša Černáka, samozvaného bosa bosov na Slovensku. Mafia, ako sa tieto skupiny zvyknú označovať, má naprieč svetom rozdielny historický základ. Spája ju však štruktúra, na vrchole ktorej stojí bos. Ten vykazuje jedinečné známky, ktoré ho stavajú na najvyšší bod „pyramídy“.

„Zväčša sú to osoby s antisociálnou poruchou osobnosti. Nerešpektujú sociálne pravidlá spoločnosti, spoločenské a právne normy, či etické normy. Nemajú problém kohokoľvek, kto im stojí v ceste, odstrániť,“ hovorí v rozhovore pre interez kriminálny psychológ Ondrej Kubík, ktorý viac ako 15 rokov spolupracoval s políciou na vyšetrovaní trestných činov.

Viac o tom, ako funguje mafia, si prečítajte na tomto odkaze: Kriminálny psychológ o mafii: Bosovia majú charizmu, nerešpektujú však pravidlá spoločnosti, sú to sociopati

Brutálna poprava Márie Stuartovej

Mária Stuartová bola doslova predurčená k tomu, aby sa stala kráľovnou. Stalo sa tak, keď mala len niekoľko dní, no jej život bol plný stratí a bolesti, a to ešte nespomíname jej krutý koniec. Niekoľkokrát sa vydala a bola tiež podozrivá z vraždy. Jej život však nakoniec ukončilo kruté obvinenie, ktoré na ňu pravdepodobne niekto narafičil.

Márii Stuartovej sa osudnými stali vzťahy v kráľovskej rodine. Rozsudok smrti podpísala jej vlastná sesternica Alžbeta I., kráľovná Anglicka a Írska. Čo sa stalo, a prečo majú z jej popravy zimomriavky ľudia aj po rokoch?

Dočítate sa v našom článku: Hlavu jej odťali na tretíkrát, odpadla od vlasov, pery sa jej ešte hýbali: Kráľovnú väznili 18 rokov, zažila krutú popravu

KDH sa spoluprácou so Smerom-SD môže zdiskreditovať

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) po zapracovaní niekoľkých návrhov dodá koalícii v druhom čítaní potrebných desať hlasov na zmenu ústavy. Premiér Robert Fico chce do najvyššieho zákona Slovenskej republiky zakotviť napríklad to, že existuje len mužské a ženské pohlavie. Nazýva to „hrádzou proti progresivizmu“, na ktorej „postavenie“ je potrebných 90 hlasov. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. júla 2025.

Ak by novela Ústavy SR prešla v znení, v akom bola posunutá do druhého čítania, podľa šéfa Inštitútu ľudských práv Petra Weisenbachera nedôjde len k zásahu do ľudských práv LGBTI+ ľudí.

Ako novelu hodnotí politológ Erik Láštic, aký dosah môže mať hlasovanie KDH s koalíciou, a čo všetko novela obsahuje, sa dozviete tu: KDH sa spoluprácou so Smerom-SD môže zdiskreditovať: Ide o špinavý politický obchod, hovorí Weisenbacher

Nový riaditeľ SNG mal zamestnať svoju partnerku

Generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie (SNG) Juraj Králik mal na pozícii PR a Marketing zamestnať svoju partnerku. Lenka Bartová, ktorá sa po jeho boku objavila napríklad v Slovenskom národnom divadle (SND) na predstavení Anny Netrebko, má mať na stene pri dverách už aj svoju menovku. Ešte minulý týždeň pritom PR a marketingové oddelenie, ktoré má mať na starosti aj komunikáciu s médiami, nefungovalo.

Informáciu o tom, že na pozíciu zasadla partnerka generálneho riaditeľa, pre interez potvrdili viaceré zdroje z prostredia SNG nezávisle od seba. Tie tvrdia, že v galérii na spomínanú pozíciu neprebehlo riadne výberové konanie, Bartová teda nemala prejsť pohovorom. Generálny riaditeľ na naše otázky nereagoval.

O tom, kto je Lenka Bartová, v akej firme pôsobila v minulosti a na ktorého bývalého poslanca je prepojená, si prečítate tu: Exkluzívne: Nový riaditeľ SNG mal zamestnať svoju partnerku. Tá má väzby na pochybnú firmu

Učiteľka sexuálne zneužívala žiakov

Každý študent má právo zažiť v škole bezpečné prostredie, kde sa bude cítiť akceptovaný a dostane priestor na rast a rozširovanie svojich obzorov. Za dverami triedy Laury Whitehurst sa ale diali veci, ktoré viacerým z jej študentov minimálne zničili život. Učiteľka si ich pozývala do triedy, kde sa s nimi púšťala do diskusií na tému sexu. Následne ich zviedla a zneužila. Najmladšia obeť mala len 14 rokov.

Jeden zo študentov sa stal otcom jej dieťaťa. Laura ním manipulovala a tvrdila, že je to zázrak a boží plán. Keď sa napokon všetko prevalilo a učiteľku odviedla v putách polícia, ukázalo sa, že žiakov zneužívala roky, no z nejakého dôvodu to úrady nebrali vážne. Nedávno nabrala odvahu prehovoriť ďalšia z jej obetí.

Ak sa chcete o prípade dozvedieť viac, prečítajte si tento článok: So žiakmi mala sex v triede aj doma: Najmladší mal len 14 rokov, toto povedala študentovi, keď s ním otehotnela

Vrah sa môže stať z každého z nás

Môžeme sa stať vrahmi? Spí v nás zločinec, ktorý čaká na svoje prebudenie? Kriminálny psychológ Ondrej Kubík, ktorý viac ako 15 rokov spolupracoval s políciou na vyšetrovaní trestných činov, tvrdí, že každý má frustračnú toleranciu, ktorá môže prepnúť spínač. A v tom momente sme len krok od toho, aby sme niekomu siahli na život.

„Každý môže byť zahnaný do kúta do takej miery, že zaútočí. Všetci máme svoje pnutie, strunu,“ hovorí v rozhovore Ondrej Kubík.

Ako vysvetľuje fungovanie ľudskej mysle, ktorá môže podľahnúť nátlaku, ktoré prípady otriasli Slovenskom a ich príčiny sú nevysvetliteľné i to, ktoré prípady považuje Kubík za najťažšie, sa dozviete tu: Kriminálny psychológ Kubík o zločincoch: Všetci máme spínač, vrah sa môže stať z každého z nás

Navštívili sme jeden z najväčších zoo parkov v Európe

Výlet do zoologickej záhrady nikdy nie je zlý nápad. Vedeli ste, že len kúsok od slovenských hraníc nájdete jeden z najväčších zoo parkov v Európe, čo sa týka populácie zvierat? Reč je o Sóstó Zoo v maďarskej Níreďháze. Pozrieť sme sa tam boli aj my a vôbec sme neodchádzali sklamaní.

V deň, keď sme sem prišli, istú chvíľu poriadne pršalo. Nudiť sme sa ale jednoznačne nenudili, ani sme nemuseli bežať do auta. V tejto zoo totiž nájdete niekoľko pavilónov s rôznymi zaujímavosťami — od arktického sveta až po ten tropický, ba dokonca aj akvárium so žralokmi.

Ak chcete vedieť viac o tom, čo všetko sme v zoo videli a zažili, prečítajte si tento článok: Navštívili sme jeden z najväčších zoo parkov v Európe: Vstupenka stála menej ako 17 eur, toto nás poriadne prekvapilo

My tu zostaneme a zaskrutkujeme to tu pevnejšie

Kultúra je bijúce srdce Európy, zaznelo v bratislavskej Starej Tržnici z videa, ktoré z Bruselu natočila predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola. Svoje slová venovala ľuďom z umeleckej a kultúrnej obce i verejnosti, ktorá sa zúčastnila na Medzinárodnej konferencii Otvorenej Kultúry! (OK!).

Stav Slovenskej národnej galérie (SNG) priblížila Veronika Němcová z platformy OK! Nám neskôr v rozhovore povedala, že napriek tomu, že kultúra čelí absolútne bezprecedentnému nátlaku, deštrukcii a destabilizácii, pozitívne je, že sa kultúra zjednotila.

“Stále musíme mať na pamäti, že aj keď sú medzi nami veľké rozdiely a nie sme všetci rovnakí, musíme zostať spojení. Je našou zodpovednosťou, aby sme kultúru ochránili,” odkázala.

Viac o tom, ako hodnotí aktuálnu situáciu v kultúre, čo si myslí o „únose“ busty Donatella i to, prečo si myslí, že vláda spolitizovala kultúru, si prečítate v tomto rozhovore: Němcová z Otvorenej Kultúry: My tu zostaneme a to, čo po nich zostane, poskladáme naspäť a zaskrutkujeme oveľa pevnejšie

Pandémia nám ukázala všetok hnis spoločnosti

Pandémia premenila spoločnosť na mŕtvy zub. Ukázala problémy, ktoré dlhodobo bublali pod pokrývkou a bolo len otázkou času, kedy tú pokrývku vyrazia a preniknú na povrch. Znížila sa citlivosť ľudí, došlo k nárastu násilia v domácnostiach, páchania trestných činov a šrám zanechala aj na deťoch, ktoré zo dňa na deň zostali bez kontaktu s rovesníkmi, kamarátmi a zatvorili sa do online sveta. Pre interez to v rozhovore povedal kriminálny psychológ Ondrej Kubík.

Okrem toho, že COVID-19 pripravil o život milióny ľudí, dôsledky pandémie pociťujeme dodnes aj na svojej psychike. „Upozorňoval som na to niekoľkokrát ešte počas pandémie. Pandémia bola ako Pandorina skrinka. Bolo otázkou času, kedy sa otvorí a vylezie z nej všetok hnis spoločnosti,“ hovorí.

Viac si prečítate v rozhovore: Kriminálny psychológ Kubík: Pandémia nám ukázala všetok hnis spoločnosti. Stojíme na prahu občianskej vojny

Nahliadli sme za oponu otvárania nových Lidl predajní

Rozširovanie obchodnej siete, približovanie sa spotrebiteľom, zdravý boj s konkurenciou či výzvy týkajúce sa náboru kvalitných pracovníkov. To je každodenná realita slovenského maloobchodného trhu a výnimkou nie sú ani najväčšie potravinové reťazce. Azda najvýraznejšie v tomto smere vstúpil do aktuálneho roka Lidl.

Proces otvárania nových predajní však nie je krátkodobou a rýchlou záležitosťou. Spoločnosť pri expanzii často posudzuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú konečné rozhodovanie. My sme sa v našom najnovšom rozhovore porozprávali so zástupcami diskontného reťazca a zisťovali, čo sa skrýva „za oponou“ plánovania, príprav a realizácie nových obchodov.

Ak vás táto téma zaujíma, určite si prečítajte náš rozhovor: Nahliadli sme za oponu otvárania nových Lidl predajní. Proces trvá aj 2 roky, nábor dobrých zamestnancov je dlhodobou výzvou.

Rodinka žije uprostred slovenského lesa, takto získali „takmer“ úplnú sebestačnosť

Statok Materinka sa rozlieha v lokalite Španie pole na južnom Slovensku. Pozemok, ktorý manželom patrí, pokrýva aj s časťou lesa zhruba 6 hektárov. Nájdete na ňom domček, zemľanku, maringotku, altánok či rozľahlú záhradu, kde je vysadených 80 mladých stromov.

Voda tečie do zásobníka, elektrinu zabezpečujú solárne panely, vedľa kurína stojí suchý záchod, na pasienku tri majestátne kone a za plotom výhľad na lúku, na ktorej sa zvykne v noci pásť celé stádo danielov. A čo je úplne najkrajšie, po dvore behá dvojica šťastných a živelných dievčat, ktoré vedia všetko o fermentácii, stromoradí a sezóne zemolezu — a sú na to aj patrične hrdé.

Ľubica a Ondrej túto „rozprávkovú krajinu“ vybudovali vlastnými rukami a dnes nám porozprávali všetko o tom, ako sa im podarilo svoju víziu dotiahnuť do výslednej podoby — a ako sa to môže podariť aj vám.

Viac sa dočítate v rozhovore: Ľubka a Ondrej si postavili dom zo slamy a z hliny. Stál nás 40-tisíc, je uprostred lesa. Keď sme sem prišli, nebolo tu nič

Poslancov sme sa pýtali na zlom v kauze Kuciak

Rodinu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej čakajú ďalšie dlhé roky strávené na pojednávaniach. Proces sa vracia na začiatok, oslobodenie Mariana Kočnera a odsúdenie Aleny Zsuzsovej za objednávku vraždy neplatí. Najvyšší súd SR (NS SR) 20. mája 2025 zrušil aj druhý rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

Aktuálne je proces teda opäť na začiatku. Na názor ohľadom rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v kauze Kuciak sme sa pýtali poslancov a poslankýň Národnej rady SR.

Ako odpovedali Lucia Plaváková, Veronika Remišová, Martina Bajo Holečková, Andrea Turčanová, Vladimír Ledecký, Jozef Pročko a Michal Bartek, si prečítate v tomto článku: Poslancov sme sa pýtali na zlom v kauze Kuciak: Hovoria o nádeji v spravodlivosť, ale aj o traume pre rodiny