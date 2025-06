Influenceri ich majú za zázračný nápoj: Supergreens ako chlorela, jačmeň či spirulina nie sú všeliek, tvrdí odborníčka

O „zelených práškoch“ už počul takmer každý z nás. Tento zázračný zelený nápoj, ktorý zaplnil regály obchodov aj Instagramy influencerov sľubuje všetko možné od lepšieho trávenia až po krásnu pleť. Ale je to naozaj tak? Sú supergreens zázrakom modernej výživy, alebo len ďalším produktom skvelého marketingu? Pozreli sme sa na fakty a názory odborníkov, výsledok vás možno prekvapí.

Mnohí influenceri na sociálnych sieťach nám ich odporúčajú ako elixír zdravia, ktorý podporuje imunitu a pomáha s trávením. Je to však naozaj pravda?

V dobe, keď mnohí chceme byť zdraví a hľadáme jednoduché riešenia, sa „zelené prášky“, tzv. supergreens, stali mimoriadne populárnymi. Ľudia z celého sveta si ich miešajú do vody, smoothie či raňajkovej kaše. Tieto produkty sľubujú takmer zázraky. Detoxikáciu, viac energie, lepšiu imunitu, pomoc s trávením, či dokonca aj dlhovekosť. Influenceri ich ospevujú, marketéri balia do prémiových obalov a ľudia veria, že na to, aby boli zdraví, im stačí jedna odmerka zeleného prášku denne. Odborníci však tvrdia, že výhody týchto doplnkov rozhodne nie sú ani zďaleka dostatočne vedecky preukázané.

Sú zelené prášky skutočne zázračné?

„Zelené prášky“ ako zelený jačmeň, spirulina, chlorela či rôzne „supergreens“ sú aktuálne obrovským hitom v zdravom životnom štýle. Influenceri prisahajú na ich údajné veľké množstvo benefitov a reklamy nám ich predávajú ako elixír mladosti, zdravia a dlhovekosti. Ale sú tieto zelené superpotraviny naozaj také zázračné, ako sa o nich hovorí? Alebo ide len o ďalší marketingový „boom“, ktorý ťaží zo súčasnej posadnutosti ľudí dlhovekosťou?

Výživná bomba, alebo len zelený prášok v štýlovom obale?

Zelený jačmeň, známy aj ako jačmenná tráva, je vyrobený z mladých výhonkov jačmeňa. Je známy svojou výrazne zelenou farbou, ktorú mu dodáva chlorofyl, známy ako silný antioxidant s protizápalovými účinkami. Okrem toho však obsahuje celý koktail vitamínov a minerálov, ako vitamíny C (podporuje imunitný systém), A (podporuje zdravý zrak), K (zohráva dôležitú úlohu pri zrážaní krvi a ovplyvňuje kvalitu kostí), ale aj vápnik, horčík a draslík, ktoré sú dôležité pre zdravie kostí, funkciu svalov a celkové zdravie, no tiež aj vlákninu, ktorá je nevyhnutná pre zdravé črevá. Jeho nutričný profil je tak naozaj veľmi pôsobivý.

Obsahuje antioxidanty, podporuje trávenie, imunitný systém a údajne aj zdravie pokožky. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že môže pomôcť pri regulácii glukózy v krvi, tiež že zlepšuje zdravie čriev tým, že podporuje rast prospešných črevných baktérií a znižuje zápal čriev, ale aj zápal v tele. Hoci tieto štúdie naznačujú potenciálne zdravotné prínosy, ktoré môžu zelené prášky priniesť, žiadna z nich nezahŕňala veľký počet účastníkov ani neprebiehala počas dlhšieho časového obdobia.

Zelený jačmeň však v žiadnom prípade nie je liek a ani náhrada za pestrú stravu. Predstava, že jeden zelený nápoj denne vás zbaví únavy, očistí celé telo a ochráni pred chorobami, je jednoducho prehnaná.

