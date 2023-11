Je považované za najkrajšie historické mestečko, no nenachádza sa na Slovensku. Na deň vám tam bude stačiť 60 eur

História, krásne prostredie, očarujúca atmosféra či tradičná kultúra. Tieto všetky vlastnosti má jedno mestečko, ktoré tiež patrí do dedičstva UNESCO. Reč je o Českom Krumlove, ktorého krásy aj zákutia si užijete v každom ročnom období.

Po tom, ako sme si v rámci jesenných tipov na krátke a hlavne dostupné výlety predstavili Zakopané, je čas prejsť do ďalšej susednej krajiny. Na juhu Českej republiky sa totiž nachádza kúzelný Český Krumlov, ktorý je počas každého ročného obdobia obliehaný turistami, pričom tí často nevedia odtrhnúť zrak nielen zo starého centra mesta, ale aj z hradu a vlastne z celkovej atmosféry, ktorú ponúka.

V článku sa dozviete aj: čo robí z Krumlova špeciálne mesto;

ktoré miesta v ňom určite nevynechať;

na čo si dať pri výlete tam pozor;

koľko stojí Český Krumlov;

ako sa tam môžete čo najvýhodnejšie dostať.

Český Krumlov má len niečo vyše 13-tisíc obyvateľov, no mesto je podstatne plnšie, keďže ročne tam zavítajú stovky tisíc turistov. Dokonca, pred pandémiou ich bolo až cez 2 milióny ročne. Zo stručnej histórie tohto mesta sa dá vyzdvihnúť napríklad fakt, že zámocký komplex v Krumlove je po Pražskom hrade najväčším zámockým, respektíve hradným komplexom v Česku.

Krumlov počas stáročí „vlastnili“ viaceré zámožné a silné rodiny, pričom ešte na začiatku 20. storočia hovorila drvivá väčšina tamojších obyvateľov len po nemecky. Po prvej svetovej vojne patrilo mesto do územia Česko-Slovenska, no po Mníchovskej dohode až do konca druhej svetovej vojny bolo pod správou Nemeckej ríše. Situácia sa stabilizovala v roku 1945, kedy bolo nemecké obyvateľstvo vyhnané a na miesto prišli prisťahovalci – napríklad aj zo Slovenska či z Rumunska.

UNESCO a ulice ako z filmu

Názov sa údajne odvodzuje od nemeckého pojmu „krumme Aue“, čo odkazuje na polohu mesta v esovitom toku rieky Vltavy. Celé historické centrum Českého Krumlova je zároveň súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré opisuje toto miesto ako vynikajúci príklad malého stredoeurópskeho stredovekého mesta, ktorého architektonické dedičstvo zostalo nedotknuté vďaka pokojnému vývoju počas viac ako niekoľkých storočí.

Český Krumlov navštevuje počas roka viacero fotografov či filmárov, pre ktorých sú tamojšie uličky veľkou inšpiráciou v každom ročnom období. Okrem ulíc je však v meste aj množstvo iných fotogenických miest. Dominantu toho, čo sa v Krumlove určite oplatí vidieť, tvorí zámocký komplex.

Hrad a zámok sú dnes vo vlastníctve štátu, no počas uplynulých stáročí sa v ňom vystriedalo viacero šľachtických rodín. S rozlohou 60 000 m² ide teda o druhý najväčší hradný komplex v Česku aj v strednej Európe, no počtom návštevníkov či obľúbenosťou v rámci hodnotení na internete sa radí k najnavštevovanejším a najobľúbenejším atrakciám v celej krajine. Viac turistov chodí len na Pražský hrad a zámok Lednice.

Zámok a hrad sa týčia na skale nad tokom Vltavy, čo tomuto miestu dodáva špeciálnu energiu a návštevník sa tak často cíti akoby prenesený o niekoľko storočí späť. Ak si chcete pozrieť aj interiér a mať komplexný zážitok, rezervujte si na túto atrakciu aspoň pol dňa. Z našej skúsenosti to je určite veľmi zaujímavá atrakcia, ktorá nadchne aj ľudí, ktorí si hovoria, že nie sú na „tieto veci“.

Čo sa ešte oplatí vidieť?

Pri meste ako Český Krumlov platí, že nie je 100 % potrebné mať presný zoznam atrakcií, ktorými je dané miesto známe. Jedným zo spôsobov, ako spoznať Český Krumlov, je doslova nechať sa stratiť v tamojších uličkách, prebrázdiť mestečko zhora nadol. Počas prechádzky však tak či onak narazíte na pár atrakcií, ktorých návšteva v Krumlove určite stojí za to.

Za zmienku stojí najmä hradná záhrada, múzeum voskových figurín, fotoateliér a galéria Seidel či Kostol sv. Víta. V Krumlove si však príde na svoje nielen milovník histórie či umenia, ale aj človek, ktorého na spoznávaní nových miest láka vyskúšať gastronómiu a služby tomu podobné. Okrem tradičných krčiem tam nájdete aj talianske kaviarne, pizzerie či vinárne.

V rámci atrakcií je zároveň veľmi populárny splav Vltavy a úplné nový pohľad na prehliadku mesta, pričom táto aktivita je prístupnejšia najmä v teplých mesiacoch. V zimných mesiacoch si však turisti môžu užiť skupinové prehliadky na plti so sprievodcom.

Krumlov je prispôsobený turistickému ruchu a turistov z rôznych častí sveta láka počas celého roka. K dispozícii je teda dostatok ubytovacích zariadení, pričom sa dajú nájsť úsporné ubytovne, priemerné solídne penzióny aj luxusné hotely. Niekoľko krásnych apartmánov a penziónov sa dá nájsť priamo pri rieke.

Na čo si dať pozor