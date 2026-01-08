Autobus na východe skončil mimo cestu: Na mieste zasahujú zložky, vyslobodzujú prevažne deti

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík

Lucia Mužlová
TASR
V autobuse boli prevažne deti.

Autobus vo štvrtok ráno medzi Rankovcami a Mudrovcami v okrese Košice – okolie zišiel z cesty a skončil mimo vozovky. Nachádzal sa v polohe, ktorá neumožňovala otvorenie dverí, a viac ako 80 cestujúcich – prevažne detí nemohlo vozidlo opustiť. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti s tým, že zranenia osôb zatiaľ neboli hlásené a cestujúcich evakuujú.

Hasiči z Bidoviec boli vyslaní k udalosti krátko po 7.00 h. „Podľa prvotných informácií od vodiča neboli hlásené žiadne zranené osoby,“ uviedlo KR HaZZ.

Silný vietor komplikuje situáciu

Prístup k miestu udalosti bol pre hasičov veľmi komplikovaný, nakoľko silný vietor okamžite vytváral snehové záveje a cesta bola ťažko prejazdná. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že dvere autobusu nie je možné otvoriť, a preto odstránili sklenenú výplň dverí, cez ktorú následne bezpečne evakuujú cestujúcich,“ informujú hasiči.

Vodič si na miesto zabezpečil náhradný autobus. Miesto udalosti je naďalej ťažko prejazdné. Na pomoc smeruje aj hasičské vozidlo z Košíc s hydraulickou rukou.

