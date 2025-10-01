Apetít investorov rastie, cena vzácnej komodity dosiahla nový rekord. Ak je vo vašom portfóliu, máte dôvod na radosť

Ilustračné foto: Freepik

Jakub Baláž
TASR
Vzácna komodita dosiahla v stredu svoje nové historické maximum.

Cena zlata pokračuje v prekonávaní rekordov. V stredu zaznamenala nové historické maximum, keď sa priblížila k hranici 3900 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu drahého kovu podporuje v poslednom období viacero faktorov.

Očakáva sa zníženie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky a podporu zlatu poskytol aj shutdown v USA, teda obmedzenie aktivít americkej vlády. Informovala o tom agentúra Reuters.

Spotová cena zlata dosiahla v popoludňajších hodinách 3895,09 USD (3322,32 eura) za uncu. To znamená nový rekord. Neskôr klesla na 3864,16 USD/unca, aj táto hodnota však oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 0,2 %. „Apetít investorov rastie, inštitucionálnych a retailových. Ak bude tento trend pokračovať, nebude prekvapením, ak sa cena zlata dostane nad 4000 USD za uncu,“ uviedli analytici z SP Angel.

Zníženie úrokových sadzieb

Investori očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) na svojom októbrovom zasadnutí zníži úrokové sadzby. Podľa CME Fedwatch Tool stanovili pravdepodobnosť takéhoto kroku na 99 %.

Napätie na trhu vyvoláva aj obmedzenie činnosti americkej vlády, teda takzvaný shutdown. K tomu došlo 1. októbra po tom, ako sa republikáni a demokrati v Senáte nedohodli na predĺžení financovania vlády do 21. novembra, čo už v septembri schválila Snemovňa reprezentantov. V nej majú väčšinu republikáni.

