Anorektičkám chceli polámať kosti, vyvraždiť plánovali celé psychiatrické oddelenie. Tínedžerky mali ohavný plán

Šesť tínedžeriek plánovalo vyvraždiť psychiatrické oddelenie libereckej krajskej nemocnice. Mali detailný plán vrážd a taktiež úteku. Polícia masakru zabránila na poslednú chvíľu, dievčatá tvrdia, že šlo o hru, píše iDnes.

Dievčatá mali od 12 do 17 rokov. Boli hospitalizované na libereckej psychiatrii a keby nebolo včasného zásahu, pravdepodobne by sa tam odohral masaker, aký nemá obdoby. U našich susedov sa začal súd, ktorý je neverejný – polícia o tomto prípade v minulosti neinformovala. Obžalované sú len dve dievčatá, ostatné boli mladšie ako 15 rokov.

Podľa obžaloby plánovali masovú vraždu sestier a približne dvadsiatich pacientov. Útok chceli uskutočniť ešte minulý rok v januári, pričom po útoku plánovali utiecť a skryť sa.

Dievčatá mali osudný deň naplánovaný do detailov – vedeli, že na oddelení A a B dokopy slúžia len dve „nočné“ sestry a mysleli si, že by ich zvládli premôcť.

Dievčatá sa plánovali rozdeliť na dve trojčlenné skupiny a ako prvý krok odstrániť mreže z okien. Súčasťou ich plánu bolo, že dve z nich požiadajú zdravotnú sestru o tabletky na spanie, čím by ju rozptýlili. V momente, keď by sa otočila, ju chceli udrieť jednou z tyčí, ktoré predtým uvoľnili, následne ju zviazať a podrezať jej zápästia. Do úst jej plánovali vložiť drogy, aby to navonok pôsobilo ako predávkovanie.

Plánovali jej vziať peniaze a kľúče. Vďaka kľúčom sa chceli dostať do kuchyne, kde si mali zobrať nože a zavraždiť množstvo pacientov. Anorektičkám plánovali polámať kosti, pretože ich majú krehké. Následne chceli vďaka kľúčom ujsť z nemocnice a autobusom odísť skôr, ako sa na útok príde.

Chceli sa pomstiť

Plánovaný útok nahlásilo jedno z dievčat, ktoré bolo na psychiatrii hospitalizované tiež. Polícia je presvedčená, že keby to neurobila, útok by sa naozaj rozhodli uskutočniť.

Obe dievčatá, ktoré sú obžalované tvrdia, že šlo len o hru. „Dievčatá hovorili, že sú na ľudí naštvané, že nemajú rady sestry, že sa chcú pomstiť. Plánovali ublížiť ďalším komplicom. Chceli ich podrezať nožom, udusiť vankúšom, alebo im zlomiť krk,“ povedalo dievča, ktoré útok včas nahlásilo. U jednej z obžalovaných dievčat sa našla aj žiletka, ktorou chceli sestre podrezať žily.

Podľa štátnej zástupkyne sa dievčatá chovali chladnokrvne aj po tom, ako plán praskol. Práve preto im neverí, že šlo o hru.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.