SNG podpísala zmluvu na tisíce eur: Niňaj chce využívať služby obhajcu korupčníkov, ktorého firma stojí za divnou zákazkou

Slovenská národná galéria (SNG) uzatvorila zmluvu s advokátskou kanceláriou Perhács s. r. o., za ktorou stojí Zoltán Perhács. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do vyčerpania finančného limitu 6-tisíc eur bez DPH, čo by malo predstavovať asi 7 380 eur. Hodinová odmena advokáta je pritom 130 eur, sadzba pre koncipienta je 100 eur.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Poverený generálny riaditeľ Jaroslav Niňaj uzatvoril Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátskou kanceláriou Zoltána Perhácsa, ktorý je okrem iného známy aj tým, že pôsobil ako obhajca korupčníka Ľudovíta Makóa a spomína sa napríklad aj v knihe o kauze Gorila.

Objednal si právne služby

Podľa zmluvy sa obe strany podpísali pod to, že úlohou advokátskej kancelárie Perhács s. r. o. bude poskytovať SNG právne poradenstvo, právne služby alebo zastupovanie v trestných konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi. Advokát má galérii poskytovať aj právne analýzy, konzultácie alebo odporúčania. Ďalej tiež „pripravuje trestné oznámenia, zastupuje Klienta v postavení poškodeného a uskutočňuje ďalšie právne úkony“.

Venujeme sa aj dôležitým témam. Veríme, že tieto informácie by mali byť prístupné pre všetkých, preto sme sa tento článok rozhodli odomknúť.💡Žurnalistika však nie je zadarmo. Spraviť sme tak mohli vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte: 📰 Články bez reklám na interez , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech

na , Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom

k viac ako 75 000 článkom 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom Predplaťte si nás teraz

Perhács s. r. o. si môže podľa zmluvy účtovať odmenu na báze hodinovej sadzby. Tá je vyčíslená na 130 eur za hodinu v prípade, že služby pre SNG poskytuje advokát. Ak ide o služby poskytované koncipientom, hodinová odmena je 100 eur.

„Výkony (služby, poradenstvo) Advokáta sa účtujú podľa skutočne vynaloženého času na jednotlivé úkony. K sumám účtovaným spoločnosťou Advokáta sa pripočíta príslušná DPH (ak je aplikovateľná), ktorá bude vyčíslená v konkrétnej faktúre osobitne. Klient berie na vedomie, že uplatnenie/neuplatnenie si zaplatenej DPH (a s tým spojená registrácia) je plnou zodpovednosťou Klienta,“ uvádza dokument.

SNG a Perhács s. r. o. sa podľa zverejnenej zmluvy dohodli, že hodnota zákaziek, ktoré majú byť realizované, nepresiahne 6-tisíc eur bez DPH, čo predstavuje asi 7 380 eur. Ak by sme pracovali so scenárom, že služby pre SNG bude poskytovať len advokát a nie koncipient a počítame s tým, že za hodinu si účtuje 130 eur bez DPH a celková suma, ktorá bola vyčlenená, je 6-tisíc eur bez DPH, znamenalo by to, že aby túto sumu vyčerpal, musel by SNG poskytnúť asi 46 hodín služieb.

Štandardný pracovný čas v prípade, že trávite v práci 5 dní v týždni, predstavuje 40 hodín týždenne. Ak počítame s nadčasmi, priemerný týždenný pracovný čas nesmie prekročiť 48 hodín.

V prípade, že by SNG poskytoval služby len koncipient za 100 eur bez DPH a pracoval by s vyčlenenou sumou 6-tisíc eur bez DPH, predstavovalo by to 60 hodín služieb, čo je asi jeden a pol pracovného týždňa.

Kto je Zoltán Perhács?

Zoltán Perhács v Obchodnom registri figuruje pri dvoch spoločnostiach. Prvou je Perhács s. r. o., ktorá uzatvorila zmluvu s národnou galériou. Podľa Registra účtovných závierok dosiahla advokátska kancelária v roku 2024 zisk 24 231, čo oproti predošlému roku predstavuje pokles asi o 34 percent. Druhou firmou je Guarding s. r. o., pri ktorej účtovná závierka za rok 2024 nie je zverejnená.

S Perhácsom sa nespája len advokácia alebo jeho spoločnosti. Ako o sebe píše na oficiálnej stránke advokátskej kancelárie, 20 rokov pôsobil v Policajnom zbore na rôznych výkonných a riadiacich funkciách na úseku policajného vyšetrovania. Perhács bol zástupcom generálneho riaditeľa a súčasne riaditeľa úradu inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Spoločnosť Guarding mala podľa denníka Štandard v roku 2017 získať zákazku od Finančnej správy SR (FS SR) vo výške takmer 59-tisíc eur. Perhács mal FS SR dodať kamery na dve budovy finančnej správy. V čase, kedy túto zákazku získal, pôsobil na finančnej správe ako šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó.

Portál Aktuality v roku 2020 informoval aj o tom, že kamióny patriace firme Guarding parkujú v Makóovom areáli v Jelenci. Z obce pochádza Makó, žije v nej Perhács a tiež tu sídli Perhács s. r. o. Exšéf daniarov poprel, že by spoločnosti prenajímal stojiská, reportéri však v jeho areáli vyfotografovali asi 20 kamiónov patriacich Perhácsovej firme. Guarding bola preverovaná Okresných súdom v Žiline, dôvodom bola pochybnosť o skutočných vlastníkoch.

Perhácsove prípady

Makó bol v septembri 2020 zatknutý v rámci akcie Boží mlyn. Zásah proti nemu sa odohral v obci Jelenec, kde má sídlo aj Perhácsova advokátska spoločnosť. Perhács sa stal Makóovým obhajcom.

Majiteľ advokátskej kancelárie zastupoval aj šéfa inšpekcie Adriána Szabóa, stíhaného pre korupciu a vynášanie informácií. Ten na súde vypovedal napríklad o tom, že sa od Milana Lučanského dozvedel, že Dušan Kováčik mal v roku 2016 dostať úplatok vo výške 50-tisíc eur v špeciálne upravenej knihe s vyrezanými stranami.

Právnik tiež figuroval ako splnomocnenec rodiny zavraždeného podnikateľa Petra Molnára. Znamená to, že mal prístup ku kompletnému spisu o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny Kušnírovej, keďže vraždy boli spojené do jedného prípadu.

Perhács obhajoval aj Borisa Beňu, bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby, ktorého väznili v africkom Kongu pre podozrenie zo špionáže. Beňa bol na Slovensku zadržaný v decembri 2020 v rámci akcie Judáš. Bol odsúdený na trojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov za zločin prijímania úplatku a prečiny ohrozenia dôvery a vyhradenej skutočnosti.

Pôsobil aj ako advokát syna generála Pavla Macka, ktorý pre fekálne útoky na ženy skončil s podmienkou.

Gorila

Zoltán Perhács je spájaný aj s kauzou Gorila, objavil sa v knihe novinára Toma Nicholsona, ktorý písal o údajnom spise tajnej služby, ktorý vznikol odposluchom SIS z konšpiračného bytu finančnej skupiny Penta.

Kniha, respektíve spis Gorila, zaznamenáva údajné rozhovory majiteľa bytu Zoltána Vargu s exšéfom oddelenia osobitných činností úradu boja proti korupcii Jánom Rejdom. Ten v roku 2022 vstúpil do hnutia Republika.

Rejda tvrdí, že do konšpiračného bytu Penty chodil, aby robil operatívno-pátraciu činnosť, .týždeň však v minulosti písal o tom, že mal Vargovi odovzdávať 50- až 100-tisíc korún mesačne.

V čase, keď bol Perhács šéfom inšpekcie ministerstva vnútra, spomenulo sa v byte jeho meno. „Šéfom inšpekcie je človek, ktorý sa pozná s Jánom Rejdom, a neviem si predstaviť, že by sa na inšpekcii pustili do vyšetrovania takej kauzy. Lebo voľakedy robili spolu tu na korupcii a osobne sa poznajú,“ povedal v knihe Branislav Jendrušák, bývalý vyšetrovateľ jednej z najväčších káuz v histórii Slovenska.