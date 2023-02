Ani ste si ich nevšimli: V šiestej časti The Last of Us sa objavili až dve hlúpe chyby. Fanúšikovia sa z nich smejú

Seriál The Last of Us sa pomaly, ale isto blíži ku koncu prvej série. Pred niekoľkými dňami HBO odpremiérovalo šiestu epizódu, v ktorej sa objavili až dve chyby, ktoré tam nemali čo hľadať. Ak nemáte poňatia, o čom hovoríme, nie ste v tom sami. Všimli si ju skutočne iba tí najpozornejší diváci, upozornil portál Screen Rant.

V našom staršom článku sa môžete dočítať o dvoch chybách, ktoré sa objavili v seriáli The Last of Us a odporujú vede. Teraz sa pozrieme konkrétne na šiestu časť, kde sa na malú chvíľu objavila napríklad ruka, ktorá tam nemala čo robiť.

Ruka podopierajúca hlavu koňa

V scéne, kedy Ellie zdraví koňa, je pod jeho hlavou vidieť ľudskú ruku, ktorá ju akoby podopierala. Spomínaný záber s chybou sa objavil na Twitteri a získal si obrovskú pozornosť.

Používateľka, ktorá naň upozornila, sa v popise iba rečníckou otázkou opýtala, kto editoval túto epizódu a pridala plačúceho smajlíka. V komentároch bolo vidieť, že niektorí zostali z tejto skutočnosti smutní až nahnevaní, pretože podobné chyby sa objavovali už napríklad aj v Game of Thrones.

Prechádzajúci sa filmový štáb

A nešlo o jedinú takúto chybu v šiestej časti. Screen Rant pred pár dňami zdieľal iný príspevok z Twitteru, v ktorom používateľ upozornil, že v jednom zábere je vidieť členov štábu.

„Skvelá epizóda. Niečo by ste ale možno mali opraviť a nahrať znova. Na tomto zábere môžete vidieť filmový štáb,“ napísal v tweete.

Urobil si z toho srandu

Spomínaný používateľ si dokonca vystrelil z HBO a na záber z The Last of Us prilepil kelímky známeho reťazca, čím apeloval na známu chybu z Game of Thrones.