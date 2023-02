Toto ste zrejme nepostrehli: Fanúšikovia si všimli dve chyby v príbehu The Last of Us, ktoré odporujú vede

HBO seriálom The Last of Us zatiaľ naplnilo očakávania aj tých najkritickejších fanúšikov. Vydarená herná adaptácia získava kvantá nových fanúšikov prakticky každým týždňom, a preto nie je prekvapením, že novinky ohľadom tohto seriálu pútajú pozornosť.

Fanúšikovia upozornili na dve chyby

Oba prípady sa zhodou okolností vyskytli v štvrtej časti napínavého príbehu z dielne HBO. Na tému upozornil Daily Mail, ktorý sa okrem iného spojil aj s odborníkom, aby čitateľom poskytol do „prípadu“ viac svetla. Prvá časť seriálu sa síce začala odohrávať v roku 2003, no po známych udalostiach sa dej posunul o rovných 20 rokov až do roku 2023. Práve časové rozpätie sa stalo predmetom diskusií a to najmä v dvoch témach – benzín v autách a jedlo z konzervy.

Ak seriál sledujete, tak si iste pamätáte konverzáciu, v ktorej Joel počas vycuciavania benzínu z nádrže odstaveného auta vysvetľoval Ellie, prečo ho musia získavať tak často. Mnoho divákov vtedy ocenilo, že sa konečne nejaký postapokalyptický seriál snaží vniesť do boja o prežitie aj kúsok reality. Bohužiaľ, ani pri tejto snahe tvorcovia neodvrátili pozornosť zvedavých divákov, ktorí na tento detail upozornili.

Benzín v nádrži degraduje rýchlo, konzervy 20 rokov nevydržia

Odvolávajúc sa na BP Daily Mail píše, že benzín skladovaný v uzavretej nádobe vydrží maximálne rok. Už po troch až šiestich mesiacoch však stráca svoju horľavosť a degraduje. Tieto odhady ale predpokladajú, že je palivo dobre skladované v uzavretej kovovej alebo plastovej nádobe.

Ak sa však bavíme o benzíne, ktorý je priamo v nádrži, k jeho degradácii dochádza podľa článku už približne za jeden mesiac. Tento údaj ale môžeme vo všeobecnosti považovať za výrazne podhodnotený, nakoľko aj v nádrži by mal benzín vydržať približne tak, ako bolo uvedené pri nádobách. Všetko ale závisí od toho, aký starý benzín bol do vozidla tankovaný a v akých podmienkach sa nachádzal. Degradácia paliva zároveň automaticky neznamená, že je úplne nepoužiteľné. Ak by aj všetky uvedené údaje boli podhodnotené, v seriáli stále hovoríme o dvoch desaťročiach.

Druhá chyba sa má týkať 20-ročného ravioly z konzervy, na ktorom si dvojica pochutnáva v lese. V tomto prípade však nejde teóriu len tak ľahko vyvrátiť. Daily Mail kontaktoval riaditeľa pre zabezpečenie kvality v spoločnosti Congra (mimochodom, pochúťku od tejto spoločnosti jedli Joel a Ellie v seriáli), aby sa dozvedel o problematike viac. Ten sa vyjadril, že presná odpoveď nie je možná a pri dobrých podmienkach môže byť jedlo konzumovateľné aj 24 mesiacov po dátume spotreby.

Na tomto sa zhodli aj ďalší odborníci, ktorí boli portálom oslovení. Podľa nich sa nedá presne určiť dátum spotreby a jedlá, ktoré majú nízky obsah kyselín, môžu vydržať a bezpečne sa potom konzumovať aj o 10 rokov. Nuž, či by boli ravioly dobré aj po takej dobe, známe nie je, no minimálne za zaujímavú diskusiu to stojí.