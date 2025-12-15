Andrej Babiš je oficiálne premiérom: Petr Pavel vymenoval vládu ČR, Turek dostal stopku

Martin Cucík
TASR
Andrej Babiš je novým českým premiérom.

Česku od pondelka vládne kabinet premiéra Andreja Babiša. Vládu zloženú z hnutí ANO, SPD a zo strany Motoristi sebe na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel v zložení, ktoré mu pred týždňom Babiš oficiálne navrhol.

Ministerstvo životného prostredia, na ktoré chceli Motoristi pôvodne navrhnúť Filipa Turka, zatiaľ povedie ich predseda Petr Macinka, ktorý sa zároveň stal šéfom českej diplomacie. Vymenovaním novej vlády sa skončilo štvorročné pôsobenie vlády Petra Fialu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babišov nový kabinet je sedemnástym v histórii samostatnej ČR. Prezident ho vymenoval 72 dní po voľbách. Doterajšia Fialova vláda bola vymenovaná v podobnom období – 17. decembra 2021.

Škrtli dvoch ministrov

Kabinet predsedu hnutia ANO bude mať okrem neho 15 členov (zatiaľ ich má len 14), čo je o dvoch menej než mala predchádzajúca vláda. Na rozdiel od nej tá súčasná nemá ministrov pre legislatívu, európske záležitosti ani pre vedu a výskum, čo boli takzvaní ministri bez portfeje, teda bez ministerského úradu. Aj v Babišovej vláde však vznikol post ministra bez portfeje, ktorý má na starosti novú agendu športu, prevencie a zdravia.

Na vytvorení koalície, ktorá má v 200-člennej snemovni 108 mandátov, sa ANO, SPD a Motoristi sebe dohodli krátko po voľbách, v ktorých so ziskom 34,5 percenta hlasov zvíťazilo hnutie ANO. V priebehu týždňa si strany rozdelili rezorty, na konci októbra zverejnili programové vyhlásenie vlády a 3. novembra podpísali koaličnú zmluvu. Personálne nominácie predstavili až 26. novembra.

Prezident poveril Babiša zostavením vlády 27. októbra. Opakovane zdôrazňoval, že ho za premiéra vymenuje až potom, keď verejne oznámi, ako vyrieši svoj konflikt záujmov v súvislosti s holdingom Agrofert. To Babiš urobil 4. decembra. O päť dní ho Pavel za predsedu vlády vymenoval. Šéf ANO mu v ten deň zároveň odovzdal oficiálny návrh na zloženie svojho kabinetu a prezident ho akceptoval.

Filip Turek neprešiel

Meno čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka, ktorého chceli strany novej vlády nominovať na čelo rezortu životného prostredia, sa v ňom nakoniec nenachádzalo. Pavel opakovane uviedol, že má zásadný problém s tým, ako Turek pristupuje k faktom, právu a pravidlám a členom vlády by byť nemal. Podľa Motoristov v zozname nebol len preto, aby sa nezdržiaval vznik novej vlády, keďže Turek bol v nemocnici. Predseda strany Petr Macinka, ktorý bude rezort dočasne riadiť, zdôraznil, že náhradu za Turka nehľadajú a on sám mu chce ministerstvo len „postrážiť“.

Súčasná vláda je Babišovou treťou. Prvú zostavil v decembri 2017. Išlo o jednofarebný menšinový kabinet, ktorý však nezískal dôveru v Poslaneckej snemovni, preto musel podať demisiu. O pol roka zostavil novú vládu so stranou ČSSD. Bola to opäť menšinová vláda, avšak na jej podporu ANO podpísalo takzvanú dohodu o tolerancii s KSČM, takže kabinet vtedy už dôveru poslancov získal.

