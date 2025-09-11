Amerika smúti a zároveň vzdáva hold: Trump ocení Kirka najvyšším civilným vyznamenaním, dostane Prezidentskú medailu slobody

Foto: TASR/AP

Tomáš Mako
TASR
Charlie Kirk, ktorý je už po smrti, bude vyznamenaný Prezidentskou medailou slobody.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že zavraždenému pravicovo-konzervatívnemu aktivistovi Charliemu Kirkovi posmrtne udelí najvyššie civilné vyznamenanie USA. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) krátko predtým potvrdil, že útočníka zatiaľ neidentifikovali, no na mieste činu našli pušku, ktorou Kirka pravdepodobne zastrelil.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a AFP.

„S potešením oznamujem, že čoskoro posmrtne udelím Charliemu Kirkovi Prezidentskú medailu slobody,“ vyhlásil Trump počas slávnosti v Pentagóne pri príležitosti výročia útokov z 11. septembra 2001.

Kirk bol zabitý jediným výstrelom z diaľky zo strechy budovy počas jeho prejavu na univerzitnom podujatí v meste Orem v štáte Utah. Predstavitelia Utahu ešte v stredu spresnili, že útočník mal na sebe tmavé oblečenie.

Po útočníkovi pátrajú, našli už pušku, ktorou strielal

Podľa amerických orgánov sa strelec – vyzerajúci ako „študent vysokej školy“ – zamiešal medzi ostatných študentov na univerzitnom kampuse. „Môžem vám povedať, že išlo o cielený útok,“ uviedol Robert Bohls, najvyšší agent FBI v Salt Lake City.

„Našli sme zbraň, o ktorej sa domnievame, že bola použitá pri včerajšej streľbe,“ potvrdil Bohls a dodal, že FBI „má fotografie podozrivého“. „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho našli, a zatiaľ nevieme, ako ďaleko sa dostal, ale urobíme všetko, čo je v našich silách,“ povedal agent.

Americké úrady ešte v stredu v súvislosti s týmto prípadom zadržali dve osoby, obe však boli prepustené.

Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk podľahol zraneniam po streľbe do krku

