Americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk podľahol zraneniam po streľbe do krku

Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah.
Potvrdil to prezident USA Donald Trump, informuje TASR podľa správy stanice CNN a agentúr AP a DPA.
„Veľký a legendárny Charlie Kirk je mŕtvy,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.
Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku, píše agentúra AFP.
Po strelcovi nadaľej pátrajú, Trump vyjadril Kirkovej rodine sústrasť
Po strelcovi napriek predchádzajúcim správam o jeho zadržaní univerzitnou políciou úrady naďalej pátrajú, píše AP.
„Nikto nepochopil ani nemal srdce mládeže v Spojených štátoch amerických lepšie ako Charlie. Milovali a obdivovali ho VŠETCI, najmä ja, a teraz už medzi nami nie je,“ dodal Trump a vyjadril Kirkovej rodine svoju sústrasť.
Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.
