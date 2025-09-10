Americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk podľahol zraneniam po streľbe do krku

Tomáš Mako
TASR
Aktivista zomrel po tom, čo bol postrelený do krku.

Zomrel vplyvný americký konzervatívny aktivista Charlie Kirk, ktorého postrelili v stredu počas podujatia na univerzite v štáte Utah.

Potvrdil to prezident USA Donald Trump, informuje TASR podľa správy stanice CNN a agentúr AP a DPA.

„Veľký a legendárny Charlie Kirk je mŕtvy,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth.

 

Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa.

Na videozázname kolujúcom na sociálnych sieťach je vidieť Kirka sediaceho na vonkajšom pódiu, ako prednáša prejav k väčšiemu davu ľudí na univerzite Utah Valley University v meste Orem vo chvíli, keď padol výstrel. Kirk bol postrelený do krku, píše agentúra AFP.

Po strelcovi nadaľej pátrajú, Trump vyjadril Kirkovej rodine sústrasť

Po strelcovi napriek predchádzajúcim správam o jeho zadržaní univerzitnou políciou úrady naďalej pátrajú, píše AP.

„Nikto nepochopil ani nemal srdce mládeže v Spojených štátoch amerických lepšie ako Charlie. Milovali a obdivovali ho VŠETCI, najmä ja, a teraz už medzi nami nie je,“ dodal Trump a vyjadril Kirkovej rodine svoju sústrasť.

Kirk síce nezastával volenú funkciu, bol však vplyvnou silou v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a priťahoval milióny sledovateľov na sociálnych sieťach, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane k minuloročným voľbám a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.

Správu aktualizujeme.

