Muž napadol ženu v reťazci ostrým predmetom: Obvinili ho z pokusu o vraždu

Muž, ktorý v piatok (20. 3.) v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove napadol ženu predmetom s ostrým hrotom, čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Incident sa odohral na predajnej ploche. Podozrivú osobu si 53-ročná žena všimla ešte pred útokom, keď medzi nimi došlo k vizuálnemu kontaktu. Muž k nej následne pristúpil zozadu a začal ju fyzicky napádať. Poškodená sa bránila, pričom podľa polície nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu jej zdravia aj zásluhou rýchleho zásahu pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a ďalších prítomných osôb. Útočník mal následne ostrým predmetom ohrozovať aj pracovníka SBS.
Policajti podozrivého 50-ročného muža obmedzili na osobnej slobode. Dychová skúška na alkohol mala negatívny výsledok. „Vzhľadom na závažnosť skutku si vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu a prečin výtržníctva,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.
