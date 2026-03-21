Muž napadol ženu v reťazci ostrým predmetom: Obvinili ho z pokusu o vraždu

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
K incidentu došlo v jednom z obchodných reťazcov.

Muž, ktorý v piatok (20. 3.) v jednom z obchodných reťazcov v Trebišove napadol ženu predmetom s ostrým hrotom, čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

Incident sa odohral na predajnej ploche. Podozrivú osobu si 53-ročná žena všimla ešte pred útokom, keď medzi nimi došlo k vizuálnemu kontaktu. Muž k nej následne pristúpil zozadu a začal ju fyzicky napádať. Poškodená sa bránila, pričom podľa polície nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu jej zdravia aj zásluhou rýchleho zásahu pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) a ďalších prítomných osôb. Útočník mal následne ostrým predmetom ohrozovať aj pracovníka SBS.

Policajti podozrivého 50-ročného muža obmedzili na osobnej slobode. Dychová skúška na alkohol mala negatívny výsledok. „Vzhľadom na závažnosť skutku si vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu a prečin výtržníctva,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.

Brutálny útok priamo v supermarkete na východe Slovenska: Muž dobodal ženu, na mieste je polícia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku

