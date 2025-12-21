Američania zadržali ďalší ropný tanker. Video ukazuje 8 minút vznášania sa vrtuľníka nad ním

Zuzana Veslíková
SITA
Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti identifikovalo loď ako „Centuries“, pričom agentúra AFP zistila, že toto plavidlo sa nenachádza na sankčnom zozname amerického ministerstva financií.

Príslušníci americkej Pobrežnej stráže s podporou armády zadržali v sobotu pri venezuelských brehoch ďalší ropný tanker a vstúpili na jeho palubu. O operácii informovala na sociálnej sieti X americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová.

Americká pobrežná stráž s pomocou ministerstva obrany zadržala loď, ktorá naposledy kotvila pri venezuelských brehoch, napísala Noemová, ktorá na X zverejnila aj takmer osemminútové video zobrazujúce vrtuľník vznášajúci sa nad palubou tankera.

„Spojené štáty budú naďalej prenasledovať nelegálny presun ropy, ktorá sa využíva na financovanie narkoterorizmu v tomto regióne. Nájdeme vás a zastavíme vás,“ uviedla Noemová.

Nejde o prvý prípad

Spojené štáty zaistili 10. decembra v Karibskom mori ropný tanker Skipper, na ktorý americké ministerstvo financií uvalilo v roku 2022 sankcie za to, že bol súčasťou tzv. tieňovej flotily plavidiel prepravujúcich ropu. Do tejto prepravy boli zapojené iránske revolučné gardy a libanonské militantné hnutie Hizballáh.

O týždeň neskôr americký prezident Donald Trump nariadil blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely alebo ju opúšťajú. Po tomto kroku prudko klesol vývoz venezuelskej ropy, keďže naložené lode zostávajú vo venezuelských vodách.

