Prehovorila bývalá členka ezoterického hnutia Allatra: Podporujú Putina, proti klimatickým zmenám bojujú spoločným sexom

V máji minulého roka upozornila stránka Hoaxy a podvody na projekt Tvorivá spoločnosť. Ten vychádza z ezoterického hnutia Allatra, ktoré šíri konšpiračné teórie — hovorí o konci sveta, podporuje Putina a odmieta odsúdiť jeho agresiu na Ukrajine.

„Vykazuje všetky známky sekty alebo kultu, navyše s jasnými politickými ambíciami a myšlienkami o nadradenosti jedných ľudí nad druhými,“ píše Polícia Slovenskej republiky. Ako informuje RTVS na základe rozhovoru s jednou z bývalých členiek, ľudia, ktorí sú súčasťou tejto sekty, veria na mimozemšťanov a hlásajú, že o 12 rokov príde koniec sveta.

Manipulácie, strach a konšpirácie

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik pre reláciu Reportéri uviedol, že hnutie Allatra je nové náboženské hnutie, ktoré začalo vznikať okolo osoby Igora Michajloviča Danilova. Toho jeho členky v rozhovory pre denník Postoj označili za „lekára, akademika, autora metódy vertebrorevitológie“, vďaka ktorému „sa osvetľujú Znalosti stratené mnoho tisíc rokov“.

Etnologička Katarína Nádaská hovorí, že jeho nasledovatelia ho považujú za archanjela Gabriela, za sudcu duší. Ľudia, ktorí sa okolo neho zoskupujú, tvrdia, že pandémie a nákazlivé choroby spôsobuje svetovláda, ktorá sa snaží zmenšiť počet ľudí na zemeguli.

Členka, ktorá z organizácie odišla, tvrdí, že dôvodom jej odstrihnutia je smer, ktorým sa Allatra, respektíve Tvorivá spoločnosť, začala uberať. „Na začiatku to bolo skôr zoskupenie ľudí, ktorí na sebe chceli pracovať, ktorí chceli spirituálny rozmer,“ povedala pre RTVS Eva Hronová.

Neskôr však došla na rad politika. „Začali šíriť rôzne geopolitické veci. Napríklad, ústrednou témou dodnes je, že najviac sme ohrození klimatickou zmenou. Nabádali k tomu, aby sme ďalej používali fosílne palivá. Môže to byť náhoda, ale predsa ruská ekonomika a geopolitika teraz stojí na predaji fosílnych palív,“ vymenúva príčiny svojho odchodu.

Vrcholom podľa nej je aj fakt, že kým v jednom momente stáli mimo politiku a náboženstvo, v druhom zrazu začali robiť rozhovory s politikmi, väčšinou z extrémnej pravice alebo sympatizantmi Putina.

„Agresia Putina na Ukrajinu, to bol pre mňa šok. Veľa členov, rovnako ako aj ja, sme na to reagovali, že poďme okamžite odsúdiť agresiu, poďme sa dištancovať od tej knižky. Povedali nám, aby sme sa do toho vôbec neplietli,“ opisuje Eva.

Spoločnosť okrem toho zachádza aj do manipulácií verejnosti. Podľa bývalej členky ich nabádali k tomu, aby si vytvorili viacero profilov na sociálnych sieťach, obsadili ich a tým šírili svoje „posolstvo“ rýchlejšie.

Rozpady rodín verzus spokojnosť so životom

Exmanželka jedného z členov okrem toho hovorí, že jej bývalý manžel sa pod vplyvom sekty zmenil na nepoznanie a začal byť nebezpečný pre seba aj svoju rodinu. „Bol úplne zvedený tým ich vodcom, bol zmanipulovaný. Slúchadlá v ušiach, neustále počúval nahrávky, 20 hodín denne,“ opisuje situáciu v manželstve.

Počas pandémie podľa nej členovia sekty zmiešavali náboženský obsah s rôznymi konšpiračnými teóriami. Raz jej exmanžel priniesol peroxid s tým, že by si mali „dávať veľkú lyžicu do dva deci perlivej minerálky“, aby ich to „zvnútra akoby vyčistilo, vydezinfikovalo“.

Ako sme zistili z facebooku, ľudia sympatizujúci s Allatrou zdieľajú napríklad aj vyhlásenia biologičky Sone Pekovej, ktorá počas pandémie spochybňovala nebezpečenstvo prameniace z choroby a šírila rôzne konšpirácie a hoaxy.

Nezvyčajné praktiky

Oproti negatívam stoja vyhlásenia stále aktívnych členov sekty, ktorí si za svojím rozhodnutím pridať sa a nasledovať Danilova, stoja. „Cieľom projektu Tvorivá spoločnosť je transformácia spoločnosti zo súčasného spotrebiteľského modelu na model spoločnosti, kde život človeka je na prvom mieste,“ povedal Marek Jakubis.

Dodal tiež, že mu Allatra pomohla nájsť „správnu cestu“. „Mne to veľmi pomohlo, ja som prestal piť alkohol, naladili sa vzťahy v rodine,“ tvrdí.

Keďže bolo spomenuté, že členovia spoločnosti sú aktívni na facebooku, prezreli sme si profil pána Jakubisa. Okrem toho, že zdieľa príspevky z oficiálnej facebookovej stránky Allatry, často zverejňuje aj svoje „pripomienky“ k zemetraseniam, klimatickým zmenám, alebo aj nábožensky ladené príspevky. Odsudzuje napríklad Green Deal, ktorý podľa neho nerieši klimatickú krízu.

Bývalá členka Eva napríklad v súvislosti s touto témou potvrdila, že členovia tvrdia, že dokážu spomaľovať klimatické hrozby. Slúžiť na to má hromadný sex.

„Mala som informácie o tom, že v apartmánoch blízko priehrady Veľká Domaša sú ubytované dievčatá z prvej skupiny, ktorým sa hovorí nebeské vtáčiky,“ cituje RTVS novinárku Seznam Zprávy Kristínu Cirokovú.

Eva vysvetľuje, že členky „akože vzlietajú ako nebeskí vtáci do neba a prinášajú sem silu Boha“ a tým bojujú so živelnými pohromami. „Existujú nejaké výpovede na Ukrajine bývalých členiek nebeských vtáčikov, ktoré hovorili o hromadných sexuálnych praktikách, orálnom sexe,“ tvrdí.

Podľa aktívneho člena Tvorivej spoločnosti Roberta Mikitu ide o dezinformáciu.