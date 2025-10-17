Alena Heribanová spravila krok, ktorý rozochvel spomienky: Opísala, čo zažila pred 64 rokmi, jej slová vás dojmú

Čas má zvláštnu moc, pretože mení miesta, ale dušu v nich zachováva. Moderátorka a herečka Alena Heribanová sa po rokoch vrátila do mesta, kde sa začal jej životný príbeh a spolu s ním aj prvé dotyky detstva či lásky.
Na svojom profile na Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom sa s nostalgiou vrátila do Košíc a zaspomínala si na obdobie svojho detstva. Opísala, ako ju toto mesto sprevádzalo pri prvých krokoch do školy, ako si pamätá vôňu lavíc a atmosféru dávnych čias, ktoré ju formovali.
Košice ako miesto začiatkov
Heribanová sa do Košíc vrátila po rokoch s nostalgiou i vďačnosťou. Pripomenula si obdobie, keď ako malé dievča spoznávala svet – prvé školské dni, prvé priateľstvá aj prvé lásky. V príspevku sa podelila o dojímavé slová: „Október v Košiciach, spomienky na detstvo. Tu som začala chodiť do školy, prvá vôňa lavíc, prvé písmená, prvá láska, október pred 64 rokmi. Mesto zmenilo svoju tvár, jeho úžasná stáročná duša je stále tá istá! Moje milované Košice.“
Pod jej príspevkom sa objavilo aj pár komentárov od verných fanúšikov, ktorí ocenili jej pôvab a prirodzenosť. „Pani Alenka, veľmi vám to svedčí, ste krásna, sexy, štíhlunká, pôvabná a jemná ako ruža,“ napísala jedna zo sledujúcich.
Ďalší sa pridal so svojou vlastnou spomienkou na detstvo a školské roky. „Alenka, spomienky má každý rád, hlavne na detstvo. Ja, keď som v Bratislave, vždy sa musím zastaviť na ZŠ Dubová, kde som chodil od 1984 do 1992. A oproti, na Pri Habánskom mlyne 8, som býval, spolu nakupoval v Jednote s Oldom Hlaváčkom, Nikitinom, Palim Hammelom a kopou iných, aj s Braxatorisom. Ich deti chodili do našej ZŠ. Užite si deň, ostaňte dlhšie, stretnite sa so spolužiakmi a spomínajte, ako Ivan Krajíček vravel – veď sme v Repete!“
