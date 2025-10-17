Alena Heribanová spravila krok, ktorý rozochvel spomienky: Opísala, čo zažila pred 64 rokmi, jej slová vás dojmú

Foto: Instagram (alena_heribanova)

Frederika Lyžičiar
Spomienky na prvé školské dni, lásky aj vôňu detstva v nej prebudili vďačnosť a pokoru.

Čas má zvláštnu moc, pretože mení miesta, ale dušu v nich zachováva. Moderátorka a herečka Alena Heribanová sa po rokoch vrátila do mesta, kde sa začal jej životný príbeh a spolu s ním aj prvé dotyky detstva či lásky.

Na svojom profile na Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom sa s nostalgiou vrátila do Košíc a zaspomínala si na obdobie svojho detstva. Opísala, ako ju toto mesto sprevádzalo pri prvých krokoch do školy, ako si pamätá vôňu lavíc a atmosféru dávnych čias, ktoré ju formovali.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)

Košice ako miesto začiatkov

Heribanová sa do Košíc vrátila po rokoch s nostalgiou i vďačnosťou. Pripomenula si obdobie, keď ako malé dievča spoznávala svet – prvé školské dni, prvé priateľstvá aj prvé lásky. V príspevku sa podelila o dojímavé slová: „Október v Košiciach, spomienky na detstvo. Tu som začala chodiť do školy, prvá vôňa lavíc, prvé písmená, prvá láska, október pred 64 rokmi. Mesto zmenilo svoju tvár, jeho úžasná stáročná duša je stále tá istá! Moje milované Košice.“

Pod jej príspevkom sa objavilo aj pár komentárov od verných fanúšikov, ktorí ocenili jej pôvab a prirodzenosť. „Pani Alenka, veľmi vám to svedčí, ste krásna, sexy, štíhlunká, pôvabná a jemná ako ruža,“ napísala jedna zo sledujúcich.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Alena Heribanova (@alena_heribanova)


Ďalší sa pridal so svojou vlastnou spomienkou na detstvo a školské roky. „Alenka, spomienky má každý rád, hlavne na detstvo. Ja, keď som v Bratislave, vždy sa musím zastaviť na ZŠ Dubová, kde som chodil od 1984 do 1992. A oproti, na Pri Habánskom mlyne 8, som býval, spolu nakupoval v Jednote s Oldom Hlaváčkom, Nikitinom, Palim Hammelom a kopou iných, aj s Braxatorisom. Ich deti chodili do našej ZŠ. Užite si deň, ostaňte dlhšie, stretnite sa so spolužiakmi a spomínajte, ako Ivan Krajíček vravel – veď sme v Repete!“

Dotyk s duchovnom

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac