Ako zo sci-fi filmu: Nenápadný mikrodron vyvinutý v Číne vyzerá a lieta ako komár. Navrhnutý je tak, aby ho radary ignorovali

Na prvý pohľad vyzerá ako obyčajný hmyz, ktorý si ledva všimnete. V skutočnosti však ide o technológiu, ktorá môže zásadne zmeniť spôsob, akým sa vedú moderné vojny. Čína svetu ukázala špionážny mikrodron veľký ako komár. Jeho výhodou nie je len nenápadnosť, ale aj to, že ho takmer žiadny radar nedokáže zachytiť.

Mikrodron váži len 0,3 gramu, má dĺžku približne dva centimetre a krídla, ktoré dokážu mávať až 500-krát za sekundu. Podľa portálu Euronews bol predstavený cez čínsku vojenskú televíziu CCTV-7. Zariadenie pochádza z dielne Národnej univerzity obranných technológií.

The Chinese military unveils a tiny drone the size of a mosquito.

The creators believe such a drone is nearly impossible to detect, making it ideal for reconnaissance. A compact handheld device is all that’s needed for control.

