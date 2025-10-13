Ako sa vám páčim viac? Pýta sa Zuzana Vačková. Fanúšikovia jej neváhali poskytnúť odpoveď

Krása má mnoho podôb. Niekedy ju zvýrazní šikovná ruka vizážistky, inokedy vynikne práve v obyčajnosti a prirodzenosti. Na sociálnych sieťach sa často objavujú príspevky, ktoré otvárajú túto nekonečnú debatu, a jedným z nich je aj ten od slovenskej herečky Zuzany Vačkovej.
Herečka nedávno zverejnila sériu fotografií na svojom Instagrame, pri ktorých priznala, že profi mejkap robí svoje a vyzvala fanúšikov, aby zahlasovali, čo majú na jej profile radšej – upravený vzhľad s profesionálnym líčením alebo jej prirodzenú, obyčajnú podobu. Príspevok si rýchlo získal pozornosť a rozpútal diskusiu o tom, čo vlastne znamená byť autentický v dobe filtrov a vizuálnej dokonalosti.
Krása v jednoduchosti
Herečka sa pri sérii fotografií zamyslela nad tým, ako veľmi dokáže profesionálne líčenie zmeniť výsledný dojem. Fanúšikov vyzvala, aby sa zapojili do malej ankety a povedali, čo majú na jej profile radšej, či skôr tip-top upravený vzhľad, alebo jej prirodzenú, bežnú tvár.
K fotkám napísala: „Profi mejkap robí svoje. Čo vám poviem, stojí to za to! Či? No poďme hlasovať. Čo vidíte radšej na mojej sieti? S profi mejkapom, či s obyčajným, takým mojím?“
