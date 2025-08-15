Ako prvá Slovenka bojovala o titul najkrajšej ženy sveta. Košičanka Alžbeta Štrkulová pritom pôvodne nemala ani súťažiť

Tak ako má každá krajina svoju vlastnú súťaž krásy, tak jej víťazky neskôr bojujú o titul najkrajšej ženy sveta. Aktuálnou držiteľkou titulu Miss Slovensko je Daniela Vojtasová, ktorá bola korunovaná v roku 2023. Prvou ženou, ktorá získala tento titul, pritom bola Karin Majtánová, ktorú dnes diváci poznajú z televíznych obrazoviek ako moderátorku. Nie je však prvá Slovenka, ktorá bojovala v súťaži krásy.
Len 22-ročná Alžbeta Štrkulová sa ako prvá Slovenka zúčastnila 16. novembra 1967 v Londýne súťaže o najkrajšiu ženu sveta – Miss World. Hoci ju nevyhrala, obsadila piate miesto. Do súťaže postúpila ako víťazka súťaže krásy Dievča 67, spomína portál Vtedy.sk. Súťaženie o titul krásy však nebolo vrcholom jej kariéry.
Prvá československá miss
Súťaže krásy vyzerali na začiatku trochu inak ako ich poznáme dnes. V tej prvej, ktorá ešte niesla názov Dievča roka, porota posudzovala súťažiace z aspektu spoločenského vystupovania a vkusu, zručnosti vo voliteľnom odbore a z aspektu fyzickej krásy. Nešlo teda len o to, ako vyzerali, ale aj o to, čo dokázali urobiť.
Prvýkrát sa na našom území uskutočnila súťaž krásy v roku 1967 a vyhrala ju vtedy 22-ročná Košičanka Alžbeta Štrkulová, ktorá tak dostala možnosť reprezentovať Československo na medzinárodnej úrovni. 17. ročník súťaže Miss World sa konal 16. novembra 1967 v anglickom Ballroom Lyceum v Londýne a zúčastnilo sa ho 55 dievčat. Okrem Československa prvýkrát súťažili aj Panama, Tanzánia a Uganda.
Víťazkou sa stala Madeline Hartog-Bel z Peru a hoci Československo neobsadilo prvé tri priečky, Alžbeta si odniesla piate miesto. Súťažila s mierami 96-64-98, výškou 168 cm a hmotnosťou 58 kg.
Okrem toho, že bola Alžbeta Štrkulová mimoriadne krásna, bola aj nadaná. Počas strednej školy účinkovala vo folklórnom súbore Čarnica a ako informuje STVR, po jednom z vystúpení ju pozvali na konkurz hlásateliek do pripravovaného televízneho štúdia Košice. Iróniou bolo, že v tom čase ešte nemala ani len maturitu a netušila, ako vyzerá vystupovanie hlásateľky, keďže doma televízor nemali.
Na konkurze mali záujemkyne o túto pozíciu prečítať text z novín, zahlásiť počasie, ospravedlniť chybu vo vysielaní a improvizovať. Alžbeta dostala za úlohu povedať rozprávku, pričom najprv si nevedela na žiadnu v strese spomenúť a potom, keď sa jej to konečne podarilo, zabudla ako končí. Napriek tomu konkurz vyhrala a ako 17-ročná sa stala prvou hlásateľkou televízneho štúdia Košice.
Nahlásiť chybu v článku