Ako príklad spomína Čínu: Fico chce diskutovať o reforme demokratického politického systému

Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce diskutovať o reforme demokratických politických systémov. Poukazuje na „parlamentný chaos“ na Slovensku i v európskych krajinách. V tejto súvislosti spomenul Čínu ako príklad efektívneho spôsobu riadenia krajiny.

Fico to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Premiér odmieta sankcie voči Rusku, ktoré by poškodzovali Slovensko, preto by prípadné referendum o neuplatňovaní sankcií podporil.

Deklaruje, že s prezidentom SR Petrom Pellegrinim má „normálne“ vzťahy. V otázke prešetrovania pandémie Fico naďalej stojí za splnomocnencom vlády Petrom Kotlárom.

Premiér zopakoval, že odmieta politiku jedného povinného názoru o „novej železnej opone“ medzi Európou a Ruskom. Zároveň rešpektuje Čínu.

Mali by sme začať diskutovať o reforme demokratických systémov

„Myslím si, že Čína dnes ako stabilná krajina ukazuje, že existujú aj iné spôsoby riadenia, ktoré sa ukazujú byť ekonomicky veľmi efektívne. Ako chceme súperiť s Čínou, ktorá plní svoje plány, spôsobom vládnutia, ktorý máme v Európe a na Slovensku?“ opýtal sa Fico s obavou, že ich nikdy nedobehneme.

„Ja iba volám po tom, že by sme mali začať diskutovať o reforme demokratických politických systémov založených na demokratických slobodných parlamentných voľbách, aby sa skončil tento parlamentný politický chaos, ktorý nie je iba na Slovensku, dostal sa prakticky do všetkých európskych krajín,“ vyhlásil s tým, že súperiť by mali seriózne solídne politické strany s vlastnými programami.

Fico avizoval, že na jeseň chce navštíviť Vietnam a chystá sa aj na Kubu.

Vyjadril sa aj k návšteve Moskvy

Fico sa vrátil aj k návšteve Moskvy, kde podľa jeho slov hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o otázke prímeria, ako aj o tom, ako môžu ostatné krajiny prispieť k mieru. Myslí si, že na vyriešenie sú kľúčové rokovania Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Putin má podľa neho absolútnu podporu verejnosti v Rusku.

„Sankcie sú ako mor a ja odmietam sankčnú politiku,“ vyhlásil s tým, že sankcie skôr poškodili Európu. Rusko sa podľa neho uvaleným sankciám rýchlo prispôsobilo. Odmieta návrhy na nový masívny sankčný balík práve v čase, keď sa rokuje o mieri. Na odmietnutie sankcií Fico podľa svojich slov nepotrebuje referendum, ale ak by sa vyhlásilo, podporí ho. Ak sa objavia sankcie, ktoré by poškodzovali Slovensko, bude ich vetovať.

S prezidentom má Fico „veľmi dobrú neformálnu komunikáciu“, informoval ho aj o stretnutiach, ktoré mal v Rusku. Zopakoval, že Pellegrini bol zvolený aj vďaka Smeru-SD, no rešpektuje jeho nezávislé postavenie.

Hovorí o zlyhaní eurokomisie

Premiér si myslí, že pri vážnych podozreniach by politici mali prevziať zodpovednosť. Reagoval tak na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o pochybení Európskej komisie pri odmietnutí zverejniť textové správy medzi jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a šéfom farmaceutickej spoločnosti Pfizer. Fico to označil za vážne zlyhanie a problém celej eurokomisie.

Ak by Slovenská akadémia vied potvrdila, že je vo vakcínach proti ochoreniu COVID-19 enormne vysoký výskyt DNA alebo látky, ktoré neuvádza výrobca, vláda by sa musela podľa Fica rozhodnúť, či pôjde do sporu s farmaceutickou firmou. Kotlár má podľa neho jediný záujem, a to povedať pravdu, čo sa dialo počas pandémie. Nevidí dôvod, aby siahal na jeho pozíciu, a podporuje ho v jeho práci.