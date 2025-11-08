Ako prestať jesť sladkosti a schudnúť? Slovenky prezradili svoje najlepšie triky a my sme ich overili u odborníčky

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Bez sladkostí to nie je ľahké, ale dá sa to.

Sladkosti sú pre mnohých najväčším pokušením. Nadmerná konzumácia cukru môže byť jedným z dôvodov. Práve cukor je často dôvodom, prečo sa ľuďom nedarí schudnúť, aj keď sa o to opakovane pokúšajú. Zbaviť sa tejto závislosti nie je jednoduché, no skúsenosti žien ukazujú, že existuje viacero ciest, ako to zvládnuť.

Nedávno sa na internete rozvírila online diskusia, kde sa objavil príspevok ženy, ktorá sa priznala, že nedokáže prestať so sladkosťami. Otvorila ju žena, ktorá tiež trpí týmto problémom a nech robí čo robí, jej pokusy schudnúť vždy stroskotajú práve na maškrtení. Požiadala preto o pomoc iné ženy, ktoré sa s tým potýkali a prišli na to, ako tento problém vyriešiť. Do diskusie sa zapojilo viacero užívateliek, ktoré priblížili svoje skúsenosti, rady a tipy, ako obmedziť sladké a lepšie zvládať chute.

Foto: Pexels

Radikálne rozhodnutie alebo malé kroky?

Ženy sa zhodli, že boj so sladkosťami má dva hlavné smery, buď ich úplne vynechať zo dňa na deň, alebo skúšať postupné obmedzovanie. „Postupne, a ak naozaj nevieš prestať, vyhľadaj pomoc,“ odporučila jedna žena.

Iná bola nekompromisná: „Musíš urobiť rozhodnutie, nájsť si silnú motiváciu a seknúť s tým naraz. Tá motivácia ti musí vydržať.“

Foto: Pexels

Ďalšia vysvetlila, že pri nej funguje iba tvrdý zákaz: „Mne pomáha iba prestať zo dňa na deň. Neviem zjesť jednu sladkosť, vždy ich zjem päť. Takže pre mňa žiadne. Prestať jesť a schudnúť sa robí presne tak. Prestať jesť a hneď sa aj schudne.“

Ďalšia dodala: „Fakt je, že niekedy aj dokážem vydržať po kúsku. Ešte podstatná vec, sladké je ako droga, no najväčší problém je udržať sa, keď si unavená, vystresovaná a v období PMS. Čiže je najlepšie začať s diétou po menštruácii, keď chute skončia, a hlavne dostatočne spi a snaž sa nepodliehať stresu.“

Zdravotné súvislosti

