Ako (ne)vybrať kuchynskú pracovnú dosku: Chyby, ktoré kazia dojem aj funkčnosť

Ak je niečo, v čom robia ľudia pri výbere chyby najčastejšie, sú to práve pracovné dosky. Ponuka je obrovská, v showroomoch vyzerajú skvelo, no po čase prichádza vytriezvenie. Na doske sa objavujú škrabance, jej lesk pôsobí lacno a povrch udržiavate čistý len s veľkou námahou. Kde nastala chyba?
Výber materiálu bez ohľadu na životný štýl rodiny
Ak sa v kuchyni pohybujete dennodenne, materiál musí toto tempo stíhať. Jednou z najobľúbenejších možností je mramor, a to najmä kvôli jeho luxusnému vzhľadu. Áno, je nádherný, no zároveň je aj pórovitý a citlivý na kyseliny, akými sú aj bežné suroviny (napr. citrón, víno, paradajky či ocot). Rýchlo chytá patinu, čo niekomu nevadí, má to svoj šarm, iného to však bude trápiť pri každom pohľade na pracovnú dosku. Nerozhodujte sa len podľa vzhľadu, ale najmä podľa toho, ako často a intenzívne kuchyňu používate.
Ak ju využívate naplno, lepšou voľbou sú odolnejšie a menej náročné materiály, ako napríklad kvalitná žula, prípadne moderné porcelánové alebo quartzové pracovné dosky. Naopak, ak varíte len občas, povedzme počas víkendov, keď si doprajete niečo dobré, alebo využívate kuchyňu skôr na servírovanie ako varenie, môžete si dovoliť materiály, ktoré sú viac „na krásu“, ako spomínaný mramor alebo jeho lacnejšie imitácie.
Nenechajte sa oklamať svetlom
V katalógu alebo v dokonale nasvietenom showroome môže pracovná doska vyzerať ako splnený sen. No keď si ju prinesiete domov, zrazu zistíte, že si nerozumie s farbou skriniek, „bije“ sa s podlahou alebo pôsobí nevhodne vedľa obkladu. Táto chyba je častejšia, než by sa zdalo. Doma však nemáme to isté svetlo ani rovnaký farebný kontext, aký vidíme v predajni či na sociálnych sieťach.
Každý materiál mení svoj vzhľad podľa svetla a kombinácie okolitých povrchov. Jemný mramorový vzor môže vedľa betónovej podlahy zrazu pôsobiť príliš chladne, teplý béžový kameň môže pri bielych skrinkách vyzerať zažltnuto a výrazný vzor môže v malej kuchyni pôsobiť rušivo. Namiesto impulzívneho výberu si preto vždy vyžiadajte vzorky a zoberte ich domov. Položte ich na svoju existujúcu pracovnú dosku či stôl, priložte k dvierkam, podlahe alebo obkladu, a sledujte ich počas dňa, teda ráno, poobede aj večer pri umelom osvetlení. Až v reálnom prostredí zistíte, či farba, textúra a celkový dojem fungujú.
Málo plochy na prácu
Máte pocit, že pracovná doska v kuchyni slúži len na prípravu jedla? V skutočnosti je to jeden z najuniverzálnejších povrchov v domácnosti. Okrem krájania, miešania či servírovania na nej pravidelne pristáva nákup z potravín, slúži ako odkladací pult pre veci z pošty či lekárne, ale často je aj provizórnym pracovným stolom pri home office alebo domácich úlohách detí.
Myslite preto dopredu a počítajte s rezervou. Ak to priestor dovoľuje, nechajte si vedľa varnej dosky voľných aspoň 40 až 60 cm. Táto plocha je ideálna na odkladanie horúcich hrncov, surovín či kuchynského náčinia. Medzi drezom a varnou doskou si ponechajte minimálne 80 cm pracovného miesta, čo zase vytvorí ideálnu plochu na prípravu jedla, kde budete mať po ruke vodu (napr. na oplachovanie surovín) aj teplo (tzn. suroviny môžete rovno hádzať do hrnca).
Nezabúdajte ani na malé spotrebiče, ako je napríklad kávovar, hriankovač či mixér. Tie by nemali stáť v hlavnej pracovnej zóne. Ak sa nedajú schovať do skrinky, vyhraďte im samostatný kút alebo roh na linke, aby neobmedzovali priestor, kde skutočne pracujete.
Nie je všetko zlato, čo sa blyští
Poznáte toto slovenské príslovie? Znamená, že nie všetko, čo vyzerá na prvý pohľad lákavo či cenne, je skutočne hodnotné. Lesklá pracovná doska môže spočiatku vyzerať ohromujúca. Odráža svetlo, vyzerá luxusne a púta pozornosť. No v reálnom živote, najmä v kuchyni, ktorá sa denne používa, sa tento efekt rýchlo vytratí. Lesklý povrch má totiž aj nevýhodu. Každý odtlačok prsta, každá kvapka vody, omrvinka či mastný fľak sú na ňom okamžite viditeľné. Preto, ak máte doma deti, varíte denne alebo jednoducho nemáte čas neustále ju leštiť, uprednostnite skôr matné, brúsené alebo jemne štruktúrované povrchy, ktoré pôsobia prirodzene a sú menej náročné na údržbu.
Nahlásiť chybu v článku