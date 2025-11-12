Akcia Jablko: Polícia zadržala na západe viacero osôb podozrivých z korupcie, ich činnosť súvisela s emisnými kontrolami

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zadržal v rámci akcie Jablko viacero osôb podozrivých z páchania korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s vykonávaním technických a emisných kontrol. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajnú akciu s krycím názvom Jablko realizujeme na území západného Slovenska, a to na viacerých miestach. Vykonali sme zaisťovacie úkony a zadržali viaceré osoby podozrivé z páchania korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s vykonávaním technických a emisných kontrol,“ informovala polícia. Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nemôže poskytnúť bližšie informácie, aby nebol ohrozený účel vyšetrovania.
Správu budeme aktualizovať.
