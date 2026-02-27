Ak začujete hlasný tresk, nezľaknite sa: Ozbrojené sily upozorňujú obyvateľov, prebehne cvičenie

Stíhačky F-16 budú dnes v rámci výcviku lietať nadzvukovou rýchlosťou. Ozbrojené sily (OS) SR preto upozorňujú na možný sonický tresk. Lietadlá budú cvičiť v predpoludňajších hodinách.
„Je plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny, ktorá bude počuteľná vo viacerých oblastiach západného Slovenska,“ dodal hovorca OS SR Štefan Zemanovič s tým, že lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR.
