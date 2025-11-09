Ak ste to ešte nespravili, máte na to posledných pár dní. Takto svoju domácnosť pripravíte na prichádzajúcu zimu

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Zima sa blíži, a tak by ste sa na ňu mali naplno pripraviť.

Zima sa pomaly blíži a keďže prvé oblasti Slovenska hlásia sneh, mali by ste sa uistiť, že máte domácnosť pripravenú na zimu. Nejde totiž len o to, či máte zmenenú výzdobu a zo skríň vybraté teplejšie oblečenie. 

Keď sa skracujú noci a teploty klesajú, je nevyhnutné vytvoriť teplý, príjemný priestor, kde sa môžete schúliť. Lisa Williams, vedúca upratovačka v päťhviezdičkovom hoteli The Grand v Yorku, sa s portálom HouseBeautiful podelila o svoje odborné poznatky o tom, ako pripraviť svoj domov na zimu.

Poriadne vyčistite koberce

Lisa zdôrazňuje dôležitosť sezónneho hlbokého čistenia, aby sa zabránilo nepríjemným zápachom a udržali sa alergény na uzde. „Koberce a koberčeky by sa mali umývať šampónom, vysávať a čistiť parou, aby sa odstránil prach, alergény a nahromadená špina. To je obzvlášť dôležité v chladnejších zimných mesiacoch, keď sú okná väčšinu času zatvorené, čím sa vo vnútri zadržiava viac častíc, prachu a iných nečistôt,“ vysvetľuje.

Foto: Pexels

Odstráňte prach a vyčistite vetracie otvory a radiátory

Kúrenie je v chladnejších mesiacoch nevyhnutné, ale zaprášené radiátory a vetracie otvory môžu znižovať jeho účinnosť. „Aby ste zaistili správne kúrenie vo vašej domácnosti, odstráňte z vetracích otvorov, radiátorov a vzduchových filtrov prach a iné častice, aby bol prúd vzduchu efektívny,“ hovorí Lisa. Týmto tiež zabránite nepríjemnému zápachu „horiaceho prachu“ a znížite množstvo alergénov počas chrípkovej sezóny.

Umyte okná aj parapety

