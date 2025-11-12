Ak ste boli pri zrážkach vlakov, od štátu dostanete peniaze: Sumy začínajú na tisíckach eur, pozrite si prehľad

Slovensko za posledný mesiac zažilo dve veľké vlakové nehody, pri ktorý sa zranili stovky ľudí a dá sa považovať za obrovský zázrak, že nikto neprišiel o život. Prvá nehoda sa stala v októbri pri Jablonove nad Turňou, druhá cez víkend pri Pezinku. V oboch prípadoch budú ľudia odškodnení.
Oznámil to dnes minister dopravy Jozef Ráž. Pri poslednej nehode bolo podľa neho 150 zranených, z toho 5 ťažko. Prvá nehoda si vyžiadala 113 zranených, 8 ťažko. Cestujúci, ktorí boli zranení ľahko, dostanú od štátu 3 000 eur. V prípade stredne ťažkého zranenia dostanú ľudia 10 000 eur a ťažko zranení si prídu na 20 000 eur. Postup pre uplatnenie si odškodného bude zverejnený na webovom sídle ZSSK.
Vraj ide o nadštandardnú náhradu
Ráž uviedol, že ide o peniaze nad rámec štandardnej náhrady škody. Peniaze má poskytnúť Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ministerstvo financií SR prostredníctvom Ministerstva dopravy SR. Kategorizácia poškodenia na zdraví cestujúcich vychádza podľa evidenčného listu vytriedených osôb Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby z príslušného miesta udalosti – železničnej dopravnej nehody. Odškodnenie poškodených sa netýka vlakového personálu ZSSK.
Minister v utorok v reakcii na železničné nešťastia odvolal vedenie ZSSK a sám už predtým premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) ponúkol demisiu. Premiér ju však neprijal. Rezort dopravy má pripraviť návrh opatrení na zabránenie podobným udalostiam.
Nahlásiť chybu v článku