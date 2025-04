Ak sa Dankovi nepodarí presadiť zrušenie transakčnej dane v koalícii, „napáli“ to do parlamentu: Prezradil aj hraničný dátum

Keď sa predsedovi koaličnej SNS Andrejovi Dankovi nepodarí presadiť zrušenie transakčnej dane v koalícii, „napáli“ to do parlamentu, a je mu jedno, kto za to bude hlasovať. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 s tým, že uvíta každý hlas, aj z koalície, aj z opozície.

Daň podľa Danka musí skončiť k 31. decembru tohto roku. „Aby sme nerozbili tohtoročný rozpočet,“ zdôraznil. Ako ďalej povedal, minister financií Ladislav Kamenický by mal prísť s novým prístupom k daňovej reforme. „My by sme sa mali baviť o reforme dane z príjmu právnických osôb, fyzických osôb. Mali by sme sa baviť aj o zvýhodnených odpisových skupinách,“ povedal šéf SNS s tým, že je potrebné hľadať cesty ako naštartovať ekonomiku.

Návrh z dielne PS nepodporia

Danko doplnil, že SNS však nepodporí návrh na zrušenie dane od 1. mája z dielne Progresívneho Slovenska. Dôvodom je, že je za zachovanie súčasnej vládnej koalície a podľa koaličnej zmluvy nie je možné hlasovať za opozičné návrhy.

Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripustil, že by Dankov návrh podporil, je to však podľa neho potrebné urobiť čím skôr a nečakať na koniec roka. „Lebo to naozaj ničí našich podnikateľov tu a teraz,“ skonštatoval.

Transakčná daň podľa Šimečku zdaňuje nie zisk ale ekonomickú aktivitu a tým brzdí hospodársky rast. „Nikde vo svete okrem Maďarska a Venezuely takú daň nemajú,“ doplnil predseda progresívcov.