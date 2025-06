Ak máte túto osobnostnú črtu, znamená to, že ste lepší v šetrení peňazí: Nie je to disciplína ani finančná gramotnosť

Sporenie peňazí je často považované za doménu disciplíny a praktických stratégií. Od detailného rozpočtovania až po odopieranie si zbytočností. No podľa nedávneho výskumu existuje aj iný, menej zrejmý faktor, ktorý výrazne ovplyvňuje, ako dobre viete narábať s financiami.

Väčšina ľudí si sporenie peňazí spája najmä s praktickými návykmi, ako presne stanovený rozpočet výdavkov či vyhýbanie sa impulzívnym nákupom. Ale čo ak vám s tým dokáže pomôcť aj vaša osobnosť? Podľa nedávneho výskumu má jeden konkrétny typ ľudí v sporení náskok pred ostatnými, píše New York Post.

Títo ľudia vidia svoju peňaženku poloplnú

Vedci tvrdia, že optimisti majú reálne vyššiu šancu lepšie šetriť peniaze, a to až o 16,9 % viac než pesimisti. Znie to síce ako paradox, nakoľko by sa dalo čakať, že optimisti, ktorí predpokladajú, že všetko dobre skončí, si budú menej odkladať peniaze na horšie časy. No opak je pravdou. Zdá sa, že práve pozitívne nastavenie dáva ľuďom mentálnu odolnosť, ktorá im pomáha sporiť aj v čase ekonomických ťažkostí.

Optimisti totiž častejšie veria, že ich budúcnosť bude dobrá, a práve táto viera ich vedie k tomu, aby sa na budúcnosť aj lepšie pripravili. Keďže veria, že ich úsilie bude mať zmysel, tak sa im aj oveľa ľahšie sporí. Okrem toho majú tendenciu viac plánovať a menej prepadať impulzívnosti. Jednoducho vidia svoju peňaženku poloplnú, nie poloprázdnu.

Optimizmus sa dá naučiť

Zaujímavé tiež je, že efekt pozitívneho myslenia na úspory bol podľa vedcov najvýraznejší u ľudí s nižšími príjmami. Práve v tejto skupine ľudí môže optimizmus slúžiť ako psychologický motor, ktorý motivuje šetriť aj v náročnejších podmienkach.

Vedci zároveň tvrdia, že optimizmus nemusí byť vrodený, dá sa naučiť. Stačí, ak začnete malými krokmi. Oceňujte svoje finančné úspechy, aj keď sú len symbolické, vytvorte si realistický plán sporenia a sústreďte sa na to, čo vám ide dobre.

A možno zistíte, že ak si začnete veriť trochu viac, nebude to len vaše myslenie, ktoré sa zmení, ale aj vaše bankové konto.