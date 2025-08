Ak máte radšej volské oko či praženicu, veľa to povie o vašej povahe. Ľudia s najhoršími črtami obľubujú tieto vajcia

Na raňajkovom stole v mnohých domácnostiach nesmú chýbať vajíčka. Kým niekto preferuje volské oko, ďalší omeletu alebo praženicu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo to o vás vypovedá?

Nech to znie akokoľvek bizarne, Briti sa ešte v roku 2012 rozhodli hľadať odpoveď na túto otázku. Uskutočnili prieskum pod taktovkou organizácie Mindlab International a priniesli zaujímavé výsledky.

O svoje vajíčkové preferencie sa v ňom podelilo 1010 ľudí, ktorí odpovedali na otázky ohľadom svojho gastronomického gusta, ale taktiež aj o sebe, svojich osobnostných črtách a spôsobe života, aký vedú, priblížil web egg info. Výsledky vás možno prekvapia, pretože budú až hrozivo presne sedieť aj na vás.

Jedna skupina je impulzívna a ďalšia disciplinovaná

Medzi klasiku, ktorá sa hodí okrem raňajok napríklad aj k prívarkom alebo na chlebíčky, sú varené vajíčka. Prieskum ukázal, že týmto spôsobom pripravené vajcia obľubujú skôr ženy ako muži. No ak preferujete vajíčka na mäkko, možno máte problémy s neopatrnosťou a impulzívnosťou.

K volskému oku sa hodí pražená slaninka a avokádo a ukázalo sa, že ľudia, ktorí ich preferujú, sú pravdepodobne mladší muži plní kreativity a zvedavosti. Praženicu si zas častejšie vybrali ľudia, ktorí pracovali na vyšších pozíciách, napríklad manažérskych, no je pre nich typické, že sú viac neurotickí a menej otvorení. Omeletu zas uprednostnila stredná trieda a ľudia, ktorí ju radi konzumujú, by mali byť spoľahliví a disciplinovaní.

Kategóriou samou osebe je stratené vajce, ktoré by podľa prieskumu zas mali viac obľubovať ženy. Ich konzumentov spájalo to, že sú mimoriadne spoločenskí a extrovertní.

Nech je to už ako chce, dôležité je najmä to, že vajíčka zaraďujeme do nášho jedálnička, pretože sú napríklad výborným zdrojom bielkovín, ktoré naše telo potrebuje.