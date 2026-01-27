Ak máte doma takúto dojčenskú výživu, prestaňte ju používať. Podľa kontroly môže mať vážnejšie dosahy na zdravie

Spoločnosť Danone preventívne stiahla zo slovenského trhu počiatočnú dojčenskú výživu Nutrilon Advanced 1, 350 gramov, výrobná dávka 2026.10.08 s dátumom minimálnej trvanlivosti do 8. októbra 2026.
K preventívnemu dobrovoľnému stiahnutiu pristúpila kvôli varovaniu írskeho orgánu úradnej kontroly potravín. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku na prípravu stravy pre dojčatá. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ.
Môže spôsobiť nepríjemnosti
„Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie dosahy na zdravie,“ uviedli hygienici.
Ako doplnili, stiahnutie z trhu overia vo svojich regiónoch regionálne úrady verejného zdravotníctva podľa distribučného zoznamu.
