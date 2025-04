Ak kupujete jazdené vozidlo, na toto si dajte pozor. Odborníci nám prezradili, ako počas obhliadky musíte postupovať

Vlastné auto je bežnou súčasťou života mnohých Slovákov. Nie každý si z rôznych dôvodov môže či chce dovoliť kúpu úplne nového vozidla a je tak celkom pochopiteľné, že najväčší pohyb je v tomto segmente pri takzvaných „jazdenkách“. Tie však majú svoje špecifiká a existuje niekoľko rád, ktorých by ste sa pri kúpe na vlastnú päsť mali držať.

Len nedávno sme sa o tejto téme rozprávali v rozsiahlejšom rozhovore so zástupcami spoločnosti Autobono.sk, ktorí sa venujú dovozu zánovných vozidiel. Prebrali sme v ňom špecifiká takéhoto dovozu, riziká pri kúpe, ale tiež odporúčania, ktorých sa pri obhliadkach držia. Chalani nám zároveň prezradili, ktoré značky áut sú najžiadanejšie, respektíve, ktoré vnímajú ako najspoľahlivejšie.

Obhliadka je veľmi dôležitá

Asi nie je prekvapením, že zásadným momentom pri kupovaní auta je jeho fyzická obhliadka. Ak na ňu nevyužívate služby profesionálov a rozhodli ste sa ísť po vlastnej osi, mali by ste mať na pamäti niekoľko vecí. Úplne najzákladnejšou vecou je vyžiadanie si VIN čísla ešte pred obhliadkou. Ak sa predávajúci zdráha vám ho poskytnúť, buďte na pozore.

„Prvý najväčší varovný signál je, ak predávajúci nechce z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť VIN číslo. To je naozaj veľký “red flag”, VIN číslo je alfa-omega každej takejto transakcie a malo by byť vždy poskytnuté. V tomto smere každému odporúčame zakúpenie si overenia VIN čísla – sú na to viaceré služby a stojí to pár eur,“ povedali pre interez Branislav a Samuel z Autobono.

Druhú vec, ktorú by ste mali od predávajúceho vyžadovať, je ponechanie predmetného vozidla v takzvanom studenom stave. To v praxi znamená, aby sa s ním pred obhliadkou nejazdilo.

„My zvykneme predajcov vyslovene požiadať o to, aby vozidlo bolo pri našom príchode úplne studené a vedeli sme si ho takto naštartovať. Studený štart vie o aute povedať skutočne veľa. Niektorí sa zvyknú vyhovárať, že museli niekde ísť, prípadne išli auto umyť a podobne. To by sa nemalo stávať,“ upozorňujú odborníci. „Studený štart môže veľa povedať o stave motora a batérii. Každý motor má svoje charakteristické zvuky a na to sme tam my, aby sme posúdili ich stav,“ dodávajú.

Po prvých dvoch krokoch prichádza na rad testovacia jazda. Človek, ktorý vám auto predáva, by s ňou nemal mať žiadny problém, nakoľko je pre potenciálneho kupujúceho veľmi dôležitá. „Stáva sa, že niekto pred obhliadkou vymaže chyby na diagnostike a pri odstavenom vozidle väčšinou nehrozí, že sa objavia,“ uviedol Autobono tím v našom rozhovore. Samozrejme, veľkým negatívom sú tiež zatajené nehody či škodové udalosti.