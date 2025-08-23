Ak dostanú pohár vody zadarmo, neobjednajú si nič: Mnohých Slovákov ale hnevá, že za ňu musia v podnikoch platiť

Jednou z tém, ktorá rozdeľuje Slovákov na dva tábory, je zdanlivo obyčajný pohár vody v podnikoch. Kým podľa niektorých by mal byť podaný k objednávke zadarmo, ďalší zastávajú názor, že je fér, aby sme zaň platili. No ako to už býva, nič nie je len čierne alebo biele, a platí to aj v tomto prípade.
Narazili sme na online diskusiu, v ktorej Slováci opísali, prečo sa stavajú na jednu či druhú stranu. A na oboch sa dá nájsť pochopenie.
Viacerí sa zhodli na tom, že ak si v reštaurácii alebo kaviarni objednajú jedlo alebo napríklad kávu, vodu by mali dostať zadarmo. No ak si niekto príde len sadnúť a neurobí podniku žiadnu inú tržbu, tak by mu mala byť účtovaná aj čistá voda, o ktorú požiada, pretože podľa opisu ľudí skutočne sú medzi nami aj takí, ktorí toto robia.
Radšej zmenili podnik
„Ak mi vodu naúčtujú k objednávke, viac tam nepôjdem. Presne toto teraz začali robiť v reštike, kde sme nechávali tak 300 – 400 eur mesačne a riešili sme to so šéfkou, odmietla ustúpiť, nemá to ani v cenníku, a tak kvôli 15 – 18 eurám mesačne, čo chcela naviac zarobiť, prišla o 300 – 400 eur, lebo sme tam prestali chodiť a chodíme inde, kde nám vodu k objednávke neúčtujú,“ opísala jedna z komentujúcich svoju skúsenosť.
Druhá strana zas hlása, že ani náklady na pohár čistej vody nie sú nulové. Niekto ju musí napustiť do čistého pohára, priniesť zákazníkovi na stôl a následne po ňom pohár opäť umyť, a tento proces nie je zadarmo. „Nie, určite by voda nemala byť zadarmo. Platíš servis, miesto, služby,“ zastal sa platenia za vodu niekto ďalší.
Ak dostanú vodu zadarmo, nemusia si objednať ďalší nápoj
No vyzerá to tak, že vynaliezavosť niektorých ľudí nemá hraníc a podľa opisu Slovákov niektorí dokážu vodu zadarmo zneužiť, a preto poniektoré podniky nie sú z predstavy jej podávania bezplatne nadšené.
„V jednej reštaurácii sa urobil, nazvime to, “sociálny experiment”. Keď sa reštaurácia rozhodla, že k obedu, alebo teda všeobecne k objednávke jedla dá vodu zadarmo, zrazu nikto nechcel kofolu, kolu, pivo, čo išlo predtým stále a sedeli pri tej vode aj dve, tri hodiny, a tak blokovali stoly pre ďalších hostí,“ opísala iná Slovenka.
Mnohí však priznali, že sa im nepáči, ak si podnik účtuje za čistú vodu viac, než napríklad za ochutený sýtený nápoj. „Ja som si všimla, že na nej začali robiť veľký biznis. Voda s citrónom na 1 dcl drahšia ako kofola?“ objasnil pod príspevkom svoj pohľad, s ktorým tiež nemožno nesúhlasiť, niekto ďalší.
Nahlásiť chybu v článku