Ak dostanú pohár vody zadarmo, neobjednajú si nič: Mnohých Slovákov ale hnevá, že za ňu musia v podnikoch platiť

Ilustračné foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Ľudia žartujú, že ak musia platiť za vodu v pohári, nech im reštaurácia naúčtuje aj tú, ktorú spláchnu do záchoda.

Jednou z tém, ktorá rozdeľuje Slovákov na dva tábory, je zdanlivo obyčajný pohár vody v podnikoch. Kým podľa niektorých by mal byť podaný k objednávke zadarmo, ďalší zastávajú názor, že je fér, aby sme zaň platili. No ako to už býva, nič nie je len čierne alebo biele, a platí to aj v tomto prípade.

Narazili sme na online diskusiu, v ktorej Slováci opísali, prečo sa stavajú na jednu či druhú stranu. A na oboch sa dá nájsť pochopenie.

Viacerí sa zhodli na tom, že ak si v reštaurácii alebo kaviarni objednajú jedlo alebo napríklad kávu, vodu by mali dostať zadarmo. No ak si niekto príde len sadnúť a neurobí podniku žiadnu inú tržbu, tak by mu mala byť účtovaná aj čistá voda, o ktorú požiada, pretože podľa opisu ľudí skutočne sú medzi nami aj takí, ktorí toto robia.

Foto: Pixabay

Radšej zmenili podnik

„Ak mi vodu naúčtujú k objednávke, viac tam nepôjdem. Presne toto teraz začali robiť v reštike, kde sme nechávali tak 300 – 400 eur mesačne a riešili sme to so šéfkou, odmietla ustúpiť, nemá to ani v cenníku, a tak kvôli 15 – 18 eurám mesačne, čo chcela naviac zarobiť, prišla o 300 – 400 eur, lebo sme tam prestali chodiť a chodíme inde, kde nám vodu k objednávke neúčtujú,“ opísala jedna z komentujúcich svoju skúsenosť.

Druhá strana zas hlása, že ani náklady na pohár čistej vody nie sú nulové. Niekto ju musí napustiť do čistého pohára, priniesť zákazníkovi na stôl a následne po ňom pohár opäť umyť, a tento proces nie je zadarmo. „Nie, určite by voda nemala byť zadarmo. Platíš servis, miesto, služby,“ zastal sa platenia za vodu niekto ďalší.

Foto: Unsplash/Engyn Akyurt

Ak dostanú vodu zadarmo, nemusia si objednať ďalší nápoj

No vyzerá to tak, že vynaliezavosť niektorých ľudí nemá hraníc a podľa opisu Slovákov niektorí dokážu vodu zadarmo zneužiť, a preto poniektoré podniky nie sú z predstavy jej podávania bezplatne nadšené.

„V jednej reštaurácii sa urobil, nazvime to, “sociálny experiment”. Keď sa reštaurácia rozhodla, že k obedu, alebo teda všeobecne k objednávke jedla dá vodu zadarmo, zrazu nikto nechcel kofolu, kolu, pivo, čo išlo predtým stále a sedeli pri tej vode aj dve, tri hodiny, a tak blokovali stoly pre ďalších hostí,“ opísala iná Slovenka.

Mnohí však priznali, že sa im nepáči, ak si podnik účtuje za čistú vodu viac, než napríklad za ochutený sýtený nápoj. „Ja som si všimla, že na nej začali robiť veľký biznis. Voda s citrónom na 1 dcl drahšia ako kofola?“ objasnil pod príspevkom svoj pohľad, s ktorým tiež nemožno nesúhlasiť, niekto ďalší.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac