Ak chodíte pred spánkom na malú, aj keď vám netreba, mali by ste s tým prestať. Ide o nebezpečný zlozvyk

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Kalinčák
A ako ste na tom vy?

Túto vec zrejme praktizuje drvivá väčšina z nás, no expertka hovorí, že ide o veľmi nebezpečný zlozvyk. Samozrejme, zároveň varuje, že by ste s tým mali okamžite prestať.

Poznáte to aj vy – pred odchodom z domu alebo pred spánkom máte akosi zaužívanú rutinu, že musíte ísť na toaletu vykonať malú potrebu. A to aj za predpokladu, že vám vlastne močový mechúr nič nenaznačuje, teda vám vôbec netreba. Ako ale vysvetlila expertka Tiffany Sequeira pre portál denníka Metro, vymočiť sa nasilu nie je vôbec zdraviu prospešné a všetci tým veľa riskujeme.

Zbytočná záťaž pre mechúr

Vysvetlenie je pritom jednoduché. Ísť totiž na malú potrebu aj vtedy, keď vám vlastne nie je treba, znamená, že zaťažujete svoj močový mechúr. A ak to robíte naozaj pravidelne, zmätiete signály medzi mozgom a močovým mechúrom.

V ľudskom tele to totiž tam dole funguje tak, že až keď sa mechúr dostatočne naplní a moč tlačí na jeho steny, vysiela signál do nášho mozgu, aby nám povedal, že je potrebné ho vyprázdniť. Tým, že pôjdete na toaletu bez toho, aby bol signál do mozgu samovoľne vyslaný, riskujete, že sa tieto „veci popletú“. Celé to môže viesť k poruche signalizácie močového mechúra.

Čo je ešte horšie, viesť to môže k vytvoreniu zlého návyku močového mechúra. Ten si môže veľmi ľahko zvyknúť, že ho treba vyprázdniť skôr, než je normálne (teda keď je dostatočne naplnený), a to môže zas viesť k oslabovaniu močového ústrojenstva.

