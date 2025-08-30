Aj vy máte žlté škvrny na vankúši a netušíte, kde sa vzali: Nepanikárte, no v tomto prípade ho šmarte rovno do koša

Na prvý pohľad nevyzerajú vôbec vábne. No ich vznik je prirodzený.

Možno ste aj vy pri výmene posteľnej bielizne zažili nepríjemný šok alebo priam až znechutenie. Dali ste dole obliečku z vankúša a zistili, že sú na ňom žlté škvrny. Ale kde sa vzali, keď sa na samotnej obliečke nič také nenachádzalo? 

Nie je nič zlé na tom priznať si, že aj vy máte doma žltý vankúš, nie ste v tom totiž sami. A máme pre vás dve správy – tieto škvrny automaticky neznamenajú, že by ste ho mali hodiť do koša. Niekedy však áno, upozornil portál LADbible.

Prečo snehobiele vankúše žltnú?

Samotným dôvodom žltnutia je pot, tekutiny, ktoré vychádzajú z našich úst počas noci, alebo ho môže spôsobovať dokonca prirodzené mastenie našej pleti či vlasov.

Ak na vankúši nájdete jednu-dve takéto škvrny, ešte to nič neznamená. No ak je zažltnutý celý, je to už signál, že spanie na ňom nemusí byť najzdravšie z dôvodu hromadenia baktérií. Spozornieť by ste mali aj v prípade, ak stráca svoje základné vlastnosti a už nedokáže byť správnou oporou hlavy než kedysi.

V prípade, že ste do svojho vankúša zainvestovali viac, oplatí sa oň aj patrične starať. Napríklad v podobne kvalitnejšej obliečky, alebo ak sa na ňom žlté škvrny už objavia, návštevou čistiarne.

