Aj po 70 srší energiou. Eva Máziková prehovorila o láske, sexe a o tom, čo ju udržiava mladou

Každá žena rieši, ako sa má správať, obliekať či starnúť „s gráciou“. No podľa jednej z najvýraznejších osobností slovenskej scény je najdôležitejšie zostať sama sebou – bez ohľadu na vek či názory okolia.
Ako prezradila pre magazín Diva, hoci čelí kritike aj negatívnym komentárom, svoju autentickosť si vziať nenechá. V rozhovore otvorene porozprávala o ženskej sile, solidarite a o tom, že radosť zo života je ten najlepší elixír mladosti.
Je to len závisť
Extravagantný štýl jej nikdy nebol cudzí, no niektorým ľuďom leží v žalúdku. „Keď ľudia riešia, že sa až veľmi extravagantne obliekaš na svoj vek… Vieš čo? To je závisť. A ja si myslím, ako Elizabeth Taylor povedala – pokiaľ sa o tebe hovorí, je to dobre,“ vraví s úsmevom.
S humorom vníma aj svet influencerov: „Keď vidíš influencerky, tak si povieš – musíš sa nadýchnuť, kým to celé spracuješ. Ale to neznamená, že je to zlé. Veľa ľudí hovorí, že influencer je niečo zlé. Nie. To je nová profesia. A vôbec nie ľahká.“
