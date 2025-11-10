Hana Gregorová otvorene priznala, v akých obchodoch nakupuje. Nehanbí sa za to, práve naopak

Hana Gregorová už roky dokazuje, že zmysel pre štýl má jednoducho v krvi a na každom podujatí patrí medzi najlepšie oblečené dámy slovenského šoubiznisu.
Nakupovanie je pre Hanu Gregorovú niečo, čo ju baví a napĺňa. Ako prezradila Topkám, berie ho totižto ako chvíľu oddychu, pri ktorej si dokáže spraviť radosť a vypnúť od povinností. Má slabosť pre pekné veci, no zároveň zostáva nohami na zemi a rada nakukne aj tam, kde by ju málokto čakal.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nakupovanie berie ako formu oddychu
Gregorová priznala, že nakupovanie je pre ňu viac ako nutnosť, je to najmä radosť a oddych. Tentoraz si však do butiku nezašla len pre seba. „Rada chodím po obchodoch, no tu som vlastne pre Jožka Grondžáka, mne sa veľmi páči jeho pánska móda,“ prezradila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Niekoľko dámskych kúskov sa jej pozdávalo, no s úsmevom priznala, že sa tentoraz musí trochu krotiť. „Nič mi nepadlo do oka, ale nie preto, že by sa mi nič nepáčilo – mám jednoducho natrieskané skrine,“ zasmiala sa herečka, ktorá priznala, že módne kúsky u nej pribúdajú nebezpečne rýchlo.
Nahlásiť chybu v článku